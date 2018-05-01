Bu şekilde doğdu! Doktor gerçeği açıkladı herkes şaşırdı

Dylan beş yıl önce dünyaya geldiğinde doktorlar ve annesi bebekte bir anormallik gördü. Vücudunun büyük bölümü siyah lekelerle kaplıydı. Doktorlar, Dylan’ın annesi Kara’ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi.

Dylan beş yıl önce dünyaya geldiğinde doktorlar ve annesi bebekte bir anormallik gördü. Vücudunun büyük bölümü siyah lekelerle kaplıydı. Newsner'in haberine göre, bebeğe konulan konjenital melanositik nevüs tanısı nedeniyle bebeğin vücudunun % 80’i siyah lekelerle kaplıydı. Doktorlar, Dylan’ın annesi Kara’ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Twitter

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Konjenital melanositik nevüs ile dünyaya gelen bebekler büyüdüklerinde cilt kanseri olabiliyor. Bu nedenle doğum izlerine dikkat etmekte fayda var. Dylan’ın sırtındaki leke çok büyüktü ve cerrahlar tamamını almak istiyorlardı. Ancak kolay bir operasyon olmayacaktı. Bebeğin vücudunun başka bir bölümünden alınan deri, sırtına nakledilecekti. Twitter

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Vücuduna yapılan nakiller nedeniyle Dylan'ın cildinde şişlikler oluşmaya başladı. Şişlikler ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Böylelikle buradan alınan deri sırtına nakledilebilecekti. Annesi Kara, Telegraph’a “Tek ümidimiz lekelerin büyümemesi. Büyümesi halinde cilt kanseri olma riski varmış. Her 3-6 ayda bir operasyon geçiriyor” dedi. Twitter

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