Bu şekilde doğdu! Doktor gerçeği açıkladı herkes şaşırdı

Dylan beş yıl önce dünyaya geldiğinde doktorlar ve annesi bebekte bir anormallik gördü. Vücudunun büyük bölümü siyah lekelerle kaplıydı. Doktorlar, Dylan’ın annesi Kara’ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi.

Bu şekilde doğdu! Doktor gerçeği açıkladı herkes şaşırdı

Dylan beş yıl önce dünyaya geldiğinde doktorlar ve annesi bebekte bir anormallik gördü. Vücudunun büyük bölümü siyah lekelerle kaplıydı. Newsner'in haberine göre, bebeğe konulan konjenital melanositik nevüs tanısı nedeniyle bebeğin vücudunun % 80’i siyah lekelerle kaplıydı. Doktorlar, Dylan’ın annesi Kara’ya oğlunun birkaç operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi.

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Bu şekilde doğdu! Doktor gerçeği açıkladı herkes şaşırdı

Konjenital melanositik nevüs ile dünyaya gelen bebekler büyüdüklerinde cilt kanseri olabiliyor. Bu nedenle doğum izlerine dikkat etmekte fayda var. Dylan’ın sırtındaki leke çok büyüktü ve cerrahlar tamamını almak istiyorlardı. Ancak kolay bir operasyon olmayacaktı. Bebeğin vücudunun başka bir bölümünden alınan deri, sırtına nakledilecekti.

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Bu şekilde doğdu! Doktor gerçeği açıkladı herkes şaşırdı

Vücuduna yapılan nakiller nedeniyle Dylan'ın cildinde şişlikler oluşmaya başladı. Şişlikler ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Böylelikle buradan alınan deri sırtına nakledilebilecekti. Annesi Kara, Telegraph’a “Tek ümidimiz lekelerin büyümemesi. Büyümesi halinde cilt kanseri olma riski varmış. Her 3-6 ayda bir operasyon geçiriyor” dedi.

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Bu şekilde doğdu! Doktor gerçeği açıkladı herkes şaşırdı

Kara, Telegraph’a “Hayatını daha iyi yaşayabilsin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oğlum her daim gülümsüyor ve beni çok mutlu ediyor. Hastanedeki doktor ve hemşireler de artık onu tanıyor. Hepsiyle çok iyi anlaşıyor” dedi.

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