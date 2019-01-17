Bu şehirlerde yaşam kalitesi düştü trafikte geçirilen zaman arttı

Yaşam kalitesi endeksinde 2018'de olduğu gibi bu yıl da ilk sırada Avustralya'dan Canberra şehri yer aldı. Yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında ABD'den 4, Avustralya'dan 3 şehir bulunuyor.
Küresel yaşam kalitesi 2019 raporuna göre Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaşam kalitesi bir önceki yıla oranla ciddi oranda düştü.
Euronews'İn haberine göre yaşam kalitesi sıralamasında 226 şehir arasında 177. sırada yer alan İstanbul, aynı zamanda trafikte en fazla zamanın harcandığı 13. şehir oldu.
Trafik endeksi için evle iş ya da okul arasında geçen seyahat süresi kişilerle yapılan anketler dikkate alınarak hesaplanıyor. İstanbul için 'tek yön' ortalama süre 52 dakika olarak belirlendi ve 11. sırada yer aldı. 2018'de 57 dakika ile en fazla zamanın kaybedildiği 7. şehir olmuştu
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