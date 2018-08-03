Bu şehirde evler 5 TL'ye satılıyor bakın neresi

İtalya’nın Mussomeli kentinde turizmi canlandırmak için yeni bir uygulama başlatıldı. Bölgede evler 1 euroya satılıyor.

İtalya’nın Mussomeli kentinde turizmi canlandırmak için yeni bir uygulama başlatıldı. Bölgede evler 1 euroya satılıyor. İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli şehrinin Belediye Başkanı Giuseppe Catania, şehirde turizmi canlandırmak için bazı evlerin 1 euroya satılmasına karar verdi. Mussomeli şehrinin ekonomisini ve turizmini güçlendirmek adına eski evleri internet sitesinde 1 euroya satılığa çıkaran Giuseppe Catania’nın hedefi, yazlıkçı sayısını çoğaltarak kentin ekonomisine can vermek. Twitter

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Ev sahiplerini, terk edilmiş eski evlerini 1 euroya satmaya ikna eden Belediye Başkanı şimdilik 39 evin satıldığını duyurdu. İnternet sitelerinde evlerin fotoğraf ve bilgilerini yayınlayan Catania, “Eskiden bu mahallelerde sabahlara kadar oturulurdu. Bu balkonlarda insanlar sabahlara kadar konuşurdu. Şimdi ise terk edilmiş durumda. Mahalleyi eskisi gibi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz.” dedi. Twitter

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NOTER ÖDEMELERİ DAHİL 20 BİN LİRA: İlgi çekici evlerin eski olması sebebiyle tadilat yapılması gerektiği öğrenilirken ortalama noter ödemeleri dahil 20 bin eurodan düşük bir bütçe ile Mussomeli kentinde her isteyenin yenilenmiş güzel bir yazlığa sahip olabileceği bildirildi. Twitter

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