Bu rezaleti de gördük! Uçağında ortasında pantolonunu indirdi ve...

Dünya buna da şahit oldu. İngiltere’den Polonya’ya giden bir uçaktaki yolcu, tuvalete giremeyeceğini öğrenince byük bir skandala imza atarak, uçağın orta yerinde tuvaletini yaptı

Bu rezaleti de gördük! Uçağında ortasında pantolonunu indirdi ve...

İngiltere’den Polonya’ya giden bir uçaktaki yolcu, tuvaletin meşgul olduğu söylenince, kimseye aldırış etmeden uçağın ortasında bir rezalete imza attı. Uçağın orta yerinde pantolonunu indiren kadın kimseden çekinmedi.

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Bu rezaleti de gördük! Uçağında ortasında pantolonunu indirdi ve...

Londra’dan Varşova’ya gitmek için havalanmayı bekleyen Wizz Air uçağı yakıt doldururken, yolculara tuvalete gidemeyecekleri söylendi. Ancak kadın tuvaletini yapmakta ısrarcı olunca, olanlar oldu. Hiç kimseye aldırış etmeyen kadın rezalete imza attı.

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Bu rezaleti de gördük! Uçağında ortasında pantolonunu indirdi ve...

Tuvalete girmek isteyen kadın, isteğini gerçekleştiremeyince, uçağın ortasında tuvaletini yaptı.Görüntüleri çekilen kadının, diğer yandan da cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü. Olayı dünyaya duyuran İngiliz basını, kadının gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bir bilgi vermedi.Kaynak: Uçakta rezalet! Herkesin gözü önünde...

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Bu rezaleti de gördük! Uçağında ortasında pantolonunu indirdi ve...

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