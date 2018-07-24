Bu rezaleti de gördük! Uçağında ortasında pantolonunu indirdi ve...

İngiltere’den Polonya’ya giden bir uçaktaki yolcu, tuvaletin meşgul olduğu söylenince, kimseye aldırış etmeden uçağın ortasında bir rezalete imza attı. Uçağın orta yerinde pantolonunu indiren kadın kimseden çekinmedi.
Londra’dan Varşova’ya gitmek için havalanmayı bekleyen Wizz Air uçağı yakıt doldururken, yolculara tuvalete gidemeyecekleri söylendi. Ancak kadın tuvaletini yapmakta ısrarcı olunca, olanlar oldu. Hiç kimseye aldırış etmeyen kadın rezalete imza attı.
Tuvalete girmek isteyen kadın, isteğini gerçekleştiremeyince, uçağın ortasında tuvaletini yaptı.Görüntüleri çekilen kadının, diğer yandan da cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü. Olayı dünyaya duyuran İngiliz basını, kadının gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bir bilgi vermedi.Kaynak: Uçakta rezalet! Herkesin gözü önünde...
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