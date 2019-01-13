Bu pizza yenmez Firavun ve Roma krallarından esinlendi

BURSA'da 14 şubeli restoran zinciri işleten İrfan Yalçın, bir televizyon haberinde gördüğü altın tozlu ıstakoz çorbasından esinlendi. Amerika'dan ithal ettiği sertifikalı 24 ayar yaprak altınlarla pizza yapan Yalçın, ürünü müşterilerine sundu.
Yalçın, tarihte firavunların ve Roma imparatorlarının kahvaltıda altın yediğine dikkat çekti. Uzun bir araştırma ve deneme sürecinden sonra altınlı pizzayı müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyleyen Yalçın, 'Altının yemeklerde kullanılabildiğini gördükten sonra bunu kendime misyon edinip araştırmaya başladım" dedi.
Altın yemenin zararlarının olup olmadığını araştırdığını söyleyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Araştırınca gördüm ki çok maliyetli bir durum da yok. Fazla tüketilmediği takdirde sağlığa bir olumsuz etkisi de yok. Altın, vücutta eksik olan mineralleri sağlayabiliyor. Öğrendim ki Mısır firavunlarının ve Roma krallarının günde 1 grama kadar sabah kahvaltılarında altın yemeleri oldu. Bunun amacı, vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılamaktı."
Pizzada kullandıkları altınları Amerika'dan ithal ettiklerini söyleyen ve bu üründe bir maddi kaygı gütmediklerini belirten Yalçın, maddi kaygı gütmediklerinin ve amacının insanlara altın yedirmek olduğunu söyledi.
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