Bu pizza yenmez Firavun ve Roma krallarından esinlendi

Altın yemenin zararlarının olup olmadığını araştırdığını söyleyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Araştırınca gördüm ki çok maliyetli bir durum da yok. Fazla tüketilmediği takdirde sağlığa bir olumsuz etkisi de yok. Altın, vücutta eksik olan mineralleri sağlayabiliyor. Öğrendim ki Mısır firavunlarının ve Roma krallarının günde 1 grama kadar sabah kahvaltılarında altın yemeleri oldu. Bunun amacı, vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılamaktı."