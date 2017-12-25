Bu odadan çıkmaz zeka ister

Bu odadan çıkmaz zeka ister

Odadan kaçış oyunları son yıllarda çok popüler mantık ve zeka temeline dayanan bulmacalar o kadar çok sevildi ki özel oyun odaları ve kaçış evleri bile yapıldı. Bu basit sorunun cevabını bakalım siz bilecek misiniz? İçerisinde bir masa bir sandalye ve iki kapının olduğu ve duvarında küçük bir deliğin olduğu bir odada hapsedilseniz ve bu odadan ancak iki kapıdan güvenli olanı seçmeniz durumunda kurtulabileceksiniz. Birinci kapının ardında içerisine düştüğün anda sizi eritecek bir asit havuzu, ikinci kapının ardında ise güneş ışığını direkt içeriye alan camdan bir tünel bulunmakta, ancak güneş ışığını direkt alması sebebiyle kapıyı açar açmaz size tünelden yüksek bir sıcaklık gelmekte ve bu yüksek sıcaklık hemen oracıkta ölmenize sebep olmaktadır.

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Bu odadan çıkmaz zeka ister

Odadan kaçış oyunları son yıllarda çok popüler mantık ve zeka temeline dayanan bulmacalar o kadar çok sevildi ki özel oyun odaları ve kaçış evleri bile yapıldı. Bu basit sorunun cevabını bakalım siz bilecek misiniz? İçerisinde bir masa bir sandalye ve iki kapının olduğu ve duvarında küçük bir deliğin olduğu bir odada hapsedilseniz ve bu odadan ancak iki kapıdan güvenli olanı seçmeniz durumunda kurtulabileceksiniz. Birinci kapının ardında içerisine düştüğün anda sizi eritecek bir asit havuzu, ikinci kapının ardında ise güneş ışığını direkt içeriye alan camdan bir tünel bulunmakta, ancak güneş ışığını direkt alması sebebiyle kapıyı açar açmaz size tünelden yüksek bir sıcaklık gelmekte ve bu yüksek sıcaklık hemen oracıkta ölmenize sebep olmaktadır.

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Bu odadan çıkmaz zeka ister

Odadan kaçış oyunları son yıllarda çok popüler mantık ve zeka temeline dayanan bulmacalar o kadar çok sevildi ki özel oyun odaları ve kaçış evleri bile yapıldı. Bu basit sorunun cevabını bakalım siz bilecek misiniz? İçerisinde bir masa bir sandalye ve iki kapının olduğu ve duvarında küçük bir deliğin olduğu bir odada hapsedilseniz ve bu odadan ancak iki kapıdan güvenli olanı seçmeniz durumunda kurtulabileceksiniz. Birinci kapının ardında içerisine düştüğün anda sizi eritecek bir asit havuzu, ikinci kapının ardında ise güneş ışığını direkt içeriye alan camdan bir tünel bulunmakta, ancak güneş ışığını direkt alması sebebiyle kapıyı açar açmaz size tünelden yüksek bir sıcaklık gelmekte ve bu yüksek sıcaklık hemen oracıkta ölmenize sebep olmaktadır.

36
Bu odadan çıkmaz zeka ister

Odadan kaçış oyunları son yıllarda çok popüler mantık ve zeka temeline dayanan bulmacalar o kadar çok sevildi ki özel oyun odaları ve kaçış evleri bile yapıldı. Bu basit sorunun cevabını bakalım siz bilecek misiniz? İçerisinde bir masa bir sandalye ve iki kapının olduğu ve duvarında küçük bir deliğin olduğu bir odada hapsedilseniz ve bu odadan ancak iki kapıdan güvenli olanı seçmeniz durumunda kurtulabileceksiniz. Birinci kapının ardında içerisine düştüğün anda sizi eritecek bir asit havuzu, ikinci kapının ardında ise güneş ışığını direkt içeriye alan camdan bir tünel bulunmakta, ancak güneş ışığını direkt alması sebebiyle kapıyı açar açmaz size tünelden yüksek bir sıcaklık gelmekte ve bu yüksek sıcaklık hemen oracıkta ölmenize sebep olmaktadır. Peki siz bu ürkütücü odadan hangi kapıyı seçerseniz sağ olarak kurtulabilirsiniz?

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