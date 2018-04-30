Bu Nesrin Cavadzade olamaz! Fotoğrafı görenler gözlerine inanmadı

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Şimdi hali ile eski hali arasında dağlar kadar fark var Nesrin Cavadzade'nin . İşte Nesrin Cavadzade'nin eski hali.

Bu Nesrin Cavadzade olamaz! Fotoğrafı görenler gözlerine inanmadı

Nesrin Cavadzade, Türkiye'nin en güzel kadınların biri kuşkusuz. Güzel yüzü, düzgün fiziği ve çok beğenilen Instagram paylaşımları derken adından bolca söz ettiriyor ve söz ettirmeye de devam edecek gibi görünüyor. Hatta Nesrin Cavadzade'nin Netflix'in popüler yapımı La Casa De Papel'de İstanbul karakterini canlandıracağı iddia ediliyor.

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Bu Nesrin Cavadzade olamaz! Fotoğrafı görenler gözlerine inanmadı

Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. O da güzel Nesrin Cavadzade'nin eski haliydi. Bu fotoğraf Nesrin Cavadzade'nin büyük evriminin bir kanıtı gibi adeta.

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Bu Nesrin Cavadzade olamaz! Fotoğrafı görenler gözlerine inanmadı

İŞTE NESRİN CAVADZADE'NİN O FOTOĞRAFI; bu fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları 'Herkes için umut var', 'Nesrin Cavadzade ne yaptıysa iyi yapmış' gibi yorumlarda bulundular.

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Bu Nesrin Cavadzade olamaz! Fotoğrafı görenler gözlerine inanmadı

NESRİN CEVADZADE KİMDİR;Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğmuştur. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul’a geldi. Hiç Türkçe bilmediği için Bakü’de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Cent Koleji’nde tekrar etmek zorunda kaldı. Türkçe’yi çok kısa bir sürede anadili kadar iyi konuşur oldu. Ortaokulu Şişli’deki Özel Bilgi Lisesi’nde bitirdi. Orada okurken okulun Tiyatro Kolu’na katıldı. Tiyatro Kolu’nun o sene sahneleyeceği “Türkmen Düğünü” adlı oyunda rol almaya hak kazandı. Oyun Şişli’deki Tiyatro Kare’de sahnelendi.

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