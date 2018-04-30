Bu Nesrin Cavadzade olamaz! Fotoğrafı görenler gözlerine inanmadı

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Şimdi hali ile eski hali arasında dağlar kadar fark var Nesrin Cavadzade'nin . İşte Nesrin Cavadzade'nin eski hali.

Nesrin Cavadzade, Türkiye'nin en güzel kadınların biri kuşkusuz. Güzel yüzü, düzgün fiziği ve çok beğenilen Instagram paylaşımları derken adından bolca söz ettiriyor ve söz ettirmeye de devam edecek gibi görünüyor. Hatta Nesrin Cavadzade'nin Netflix'in popüler yapımı La Casa De Papel'de İstanbul karakterini canlandıracağı iddia ediliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 17

Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. O da güzel Nesrin Cavadzade'nin eski haliydi. Bu fotoğraf Nesrin Cavadzade'nin büyük evriminin bir kanıtı gibi adeta. Twitter

Facebook

Google Plus

2 17

İŞTE NESRİN CAVADZADE'NİN O FOTOĞRAFI; bu fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları 'Herkes için umut var', 'Nesrin Cavadzade ne yaptıysa iyi yapmış' gibi yorumlarda bulundular. Twitter

Facebook

Google Plus

3 17