Bu ne sakarlık Gülcan! Denize düşürdü ne yaptıysa geri alamadı!

Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları tekneyle tatil sefası süren güzel oyuncu Gülcan Aslan talihsiz bir olay yaşadı. Yanaştıkları bir koya tekneyi demirlemek isteyen Aslan, teknenin halatını denize düşürdü. Geri almak için uzun süre uğraş veren Aslan'ın imdadına bir tatilci yetişti.

Bu ne sakarlık Gülcan! Denize düşürdü ne yaptıysa geri alamadı!

Güzel oyuncu Gülcan Aslan Bodrum'da tatil yaparken kameralara takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte bir teknede görüntülenen Aslan, yanaşdıkları bir koya demirlemeye çalıştı. Koya yanaşmayı beceremeyen güzel oyuncu bir bunun üstüne talihsiz bir şekilde teknenin halatını denize düşürdü. Halatı denizden çıkarmak için uzun bir süre uğraş veren Aslan, tüm denemelerine rağmen başarılı olamadı.

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Bu ne sakarlık Gülcan! Denize düşürdü ne yaptıysa geri alamadı!

DEVREYE ARKADAŞLARI GİRDİ: Denize düşürdüğü halatı bir türlü çıkaramayan Gülcan Aslan'ın imdadına teknedeki arkadaşları yetişti. Arkadaşalarının da girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından Gülcan Aslan'ın imdadına çevrede Jet-Ski kullanan bir vatandaş yetişti. Elindeki demirle halatı çekmeye çalışan Arslan'ın imdadına jet-ski ile oradan geçen bir tatilci yetişti. Tekneyi koya demirleyen Arslan ve arkadaşları, gün boyunca koyda denize girip güneşlendi.

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Bu ne sakarlık Gülcan! Denize düşürdü ne yaptıysa geri alamadı!

İşte Gülcan Aslan'ın denize düşen halatı almak için çaba sarfettiği o anlar...

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Bu ne sakarlık Gülcan! Denize düşürdü ne yaptıysa geri alamadı!

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