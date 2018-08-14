Bu ne sakarlık Gülcan! Denize düşürdü ne yaptıysa geri alamadı!

Güzel oyuncu Gülcan Aslan Bodrum'da tatil yaparken kameralara takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte bir teknede görüntülenen Aslan, yanaşdıkları bir koya demirlemeye çalıştı. Koya yanaşmayı beceremeyen güzel oyuncu bir bunun üstüne talihsiz bir şekilde teknenin halatını denize düşürdü. Halatı denizden çıkarmak için uzun bir süre uğraş veren Aslan, tüm denemelerine rağmen başarılı olamadı.