Bu ne öfke böyle! 25 yıl sonra düşman kesildiler

25 yıllık evlilikleriyle spor camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Tugay-Etkin Kerimoğlu çifti birlikteliklerinin sonuna gelmişti. Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu, 25 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. Sosyal medya hesaplarındaki ‘Kerimoğlu’ soyadını silen ve genç kızlık soyadı ‘Ünal’ı kullanmaya başlayan Etkin Ünal, eşiyle olan tüm fotoğraflarını da silmişti. Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti. 25 yıllık evli olan çift yakın bir tarihte İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada karşı karşıya gelmiş ve boşanmışlardı. Twitter

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Geçtiğimiz ay 25 yıllık evlilikleri tek celsede biten eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal'ın dostluğu da mazide kaldı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanan ikili, dostça boşandıklarını söylese de eski eşler birbirine düşman kesildi. Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Tugay Kerimoğlu, boşanma öncesinde kapattığı Instagram hesabını geçtiğimiz gün yeniden açtı. 103 bin takipçisi olan Kerimoğlu, hesabını açar açmaz ilk iş olarak eski eşini takipten çıkardı. Parmakla gösterilen evliliklerini bitirerek herkeste şok etkisi yaratan çift, böylece iki yabancı olduklarını gözler önüne serdi. Twitter

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Birbirlerini görmek dahi istemeyen eski eşler, İngiltere'de yaşayan oğullarının yanına bile ayrı zamanlarda gidiyor. Etkin Hanım, boşanma davasının hemen ardından soluğu kızıyla birlikte Londra'daki oğlunun yanında almıştı. Twitter

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