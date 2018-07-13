Bu ne hal Melania Trump! Oyun oynayayım derken öyle bir hale düştü ki

Trump'ın aylar boyunca ertelenen tartışmalı ziyareti nedeniyle Londra'nın birçok bölgesinden çok ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Ziyaretin en çok dikkat çeken ismi tabi ki Melania Trump oldu. Ayrıca Donald Trump'ı protesto gösterileri dünya basınında geniş yankı buldu.

Trump'ın aylar boyunca ertelenen tartışmalı ziyareti nedeniyle Londra'nın birçok bölgesinden çok ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Ziyaretin en çok dikkat çeken ismi tabi ki Melania Trump oldu. Ayrıca Donald Trump'ı protesto gösterileri dünya basınında geniş yankı buldu.

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First Lady Melania Trump, kocasıyla beraber geldiği İngiltere ziyaretinde önce lüle topu oyununu oynadı ardından hastanede çocukları ziyaret etti. Oyunda 4 kez atış yapan First Lady'e İngiltere Başbakanının kocası Philip eşlik etti. Oyunun ardından gittikleri hastanede çocuklar ile oynayıp gülüştüler; Melanie çocuklara hediye verdi.

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Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp öğle yemeği yiyeceği Buckinghamshire'daki başbakanlığa ait konuda gelirken Londra'da da ziyarete karşı protesto gösterileri başladı.

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