Bu ne hal Ersun Hoca! Eşine dans şov yaptı

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Ersun Yanal, yeni eşi İren Ağan ve arkadaşlarıyla Ege Turu’na çıktı. Turun ilk durağı Datça’ydı. Ekip ardından Bozburun’a geçti. Demirleyen teknenin en neşeli ismi Yanal’dı. Ünlü teknik direktör, kendi kendine dans ederken görüntülendi. Eşi İren Hanım ve misafirler ise gün boyu denize girdi.

Bozburun'un en ıssız koylarından birine demirli teknesinde bir haftadır tatiline devam eden Yanal, önceki gün bot ile gidip arkadaşlarını alarak teknesine çıkardı. Yanal, sonrasında eşini de botla alarak tekneye geldi. Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti. Suyun içindeki eşine dans figürlerini sergileyen Yanal, bir süre sonra da halatlara takılan bir botun da imdadına yetişti.