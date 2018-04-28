Bu ne hal Engincan! Kulübe mi halı saha maçına mı

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, öncekli gece Asmalımescit'teki Soho House'dan çıkarken görüntülendi. Sıradışı giyimiyle adından sık sık söz ettiren Engincan Ural'ın üzerinde bu kez şort ve sweatshirt vardı. Engincan'ı görenler 'Kulüpten değil de sanki halı saha maçından çıkıyor' yorumunu yaptı.
Engincan Ural'ın daha önce de giydiği kıyafetler, magazin sayfalarını süsledi. Özellikle sosyal medyada eleştirilen ve dalga konusu olan Engincan Ural'ın hakkında çıkan haberlere pek aldırış etmediği ortaya çıkıyor. Çünkü aldırış etse giyimine kuşamına biraz özen gösterir ve habercilerin diline düşmez.
İşte Engincan Ural'ın 'Kulüpten değil de sanki halı saha maçından çıkıyor' yorumlarına neden olan fotoğrafları...
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