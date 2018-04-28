Bu ne hal Engincan! Kulübe mi halı saha maçına mı

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, öncekli gece Asmalımescit'teki Soho House'dan çıkarken görüntülendi. Sıradışı giyimiyle adından sık sık söz ettiren Engincan Ural'ın üzerinde bu kez şort ve sweatshirt vardı. Engincan'ı görenler 'Kulüpten değil de sanki halı saha maçından çıkıyor' yorumunu yaptı.