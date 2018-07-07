Bu ne hal Derya! Bir deri bir kemik kalmış

Zayıflığı ile dikkat çeken Derya Balta'nın fotoğrafına yorum yağdı.Takipçileri Balta'yı 'sağlıksız görünüyorsun' diyerek uyardı.İşte yapılan yorumlardan bazıları:



*Abla bu ne hal, biraz yemek ye!



* Sıfır beden değil bu resmen -2 beden



* Yenge biraz ye Allah aşkına, seni görünce ben acıkıyorum.