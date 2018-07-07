Bu ne hal Derya! Bir deri bir kemik kalmış

Galatasaray'ın milli futbolcusu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın sosyal medya hesabı Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf takipçilerini korkuttu. Verdiği kilolarla dikkat çeken tabiri caizse bir deri bir kemik kalan Derya Baltan'ın son hali hayranlarını korkuttu.
Zayıflığı ile dikkat çeken Derya Balta'nın fotoğrafına yorum yağdı.Takipçileri Balta'yı 'sağlıksız görünüyorsun' diyerek uyardı.İşte yapılan yorumlardan bazıları:
*Abla bu ne hal, biraz yemek ye!
* Sıfır beden değil bu resmen -2 beden
* Yenge biraz ye Allah aşkına, seni görünce ben acıkıyorum.
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