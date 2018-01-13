Bu ne görgüsüzlük! Kerimcan ortalığı birbirine katmış

Eylem İpek Şafak'ın 'Benden Duymuş Olmayın' köşesi yine magazin bombaları ile dolu... Kerimcan Durmaz'ın şımarıklığından ve ortalığı nasıl birbirine kattığından bahsetmiş. Lükse ve markaya düşkünlüğüyle bilinen DJ Kerimcan Durmaz yaklaşık bir ay önce İstanbul-Milano uçağında seyahat ederken bir hostesi zor durumda bıraktığı ortaya çıktı. Hostes, Kerimcan’a uçuş kuralları gereği çantasını kabinin üzerindeki kapaklı dolaba koymasını rica etmiş. Kerimcan’ın başka bir uçak yolculuğunda da kriz çıkardığını duydum. Bu kez kavga nedeni saatmiş. İki ay önce İstanbul- Almanya uçuşunda hostes servis yaparken yanlışlıkla Kerimcan’ın koluna çarpmış. Kerimcan da hostese, “Koluma nasıl çarparsın? Görmüyor musun, bileğimde Rolex var. Senin kaç maaşın eder” diye kızmış. Gerginlik zor yatıştırılmış.



