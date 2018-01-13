Bu ne görgüsüzlük! Kerimcan ortalığı birbirine katmış

Bu ne görgüsüzlük! Kerimcan ortalığı birbirine katmış

Eylem İpek Şafak'ın 'Benden Duymuş Olmayın' köşesi yine magazin bombaları ile dolu... Kerimcan Durmaz'ın şımarıklığından ve ortalığı nasıl birbirine kattığından bahsetmiş. Lükse ve markaya düşkünlüğüyle bilinen DJ Kerimcan Durmaz yaklaşık bir ay önce İstanbul-Milano uçağında seyahat ederken bir hostesi zor durumda bıraktığı ortaya çıktı. Hostes, Kerimcan’a uçuş kuralları gereği çantasını kabinin üzerindeki kapaklı dolaba koymasını rica etmiş. Kerimcan’ın başka bir uçak yolculuğunda da kriz çıkardığını duydum. Bu kez kavga nedeni saatmiş. İki ay önce İstanbul- Almanya uçuşunda hostes servis yaparken yanlışlıkla Kerimcan’ın koluna çarpmış. Kerimcan da hostese, “Koluma nasıl çarparsın? Görmüyor musun, bileğimde Rolex var. Senin kaç maaşın eder” diye kızmış. Gerginlik zor yatıştırılmış.

16
Bu ne görgüsüzlük! Kerimcan ortalığı birbirine katmış

Bu arada Kerimcan'ın koluna taktığı rolex marka saatin fiyatı 120 bin TL... Hermes marka çantanın fiyatı ise 30 bin TL. Kerimcan Durmaz'ın çalışanları azarlayıp hor görmesi hayranlarının tepkisine neden oldu. Özellikle sosyal medyada Kerimcan için 'görgüsüz, şımarık, insanları küçük görüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

26
Bu ne görgüsüzlük! Kerimcan ortalığı birbirine katmış

İşte Kerimcan Durmaz'ın çok konuşulan çantası ve kolunda saati...

36
Bu ne görgüsüzlük! Kerimcan ortalığı birbirine katmış

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat