Bu ne görgüsüzlük! Kerimcan ortalığı birbirine katmış

Eylem İpek Şafak'ın 'Benden Duymuş Olmayın' köşesi yine magazin bombaları ile dolu... Kerimcan Durmaz'ın şımarıklığından ve ortalığı nasıl birbirine kattığından bahsetmiş. Lükse ve markaya düşkünlüğüyle bilinen DJ Kerimcan Durmaz yaklaşık bir ay önce İstanbul-Milano uçağında seyahat ederken bir hostesi zor durumda bıraktığı ortaya çıktı. Hostes, Kerimcan’a uçuş kuralları gereği çantasını kabinin üzerindeki kapaklı dolaba koymasını rica etmiş. Kerimcan’ın başka bir uçak yolculuğunda da kriz çıkardığını duydum. Bu kez kavga nedeni saatmiş. İki ay önce İstanbul- Almanya uçuşunda hostes servis yaparken yanlışlıkla Kerimcan’ın koluna çarpmış. Kerimcan da hostese, “Koluma nasıl çarparsın? Görmüyor musun, bileğimde Rolex var. Senin kaç maaşın eder” diye kızmış. Gerginlik zor yatıştırılmış.
Bu arada Kerimcan'ın koluna taktığı rolex marka saatin fiyatı 120 bin TL... Hermes marka çantanın fiyatı ise 30 bin TL. Kerimcan Durmaz'ın çalışanları azarlayıp hor görmesi hayranlarının tepkisine neden oldu. Özellikle sosyal medyada Kerimcan için 'görgüsüz, şımarık, insanları küçük görüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Kerimcan Durmaz'ın çok konuşulan çantası ve kolunda saati...
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