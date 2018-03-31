Bu ne biçim öğretim görevlisi! Öğrencisini ne hale soktu

İddianamede, A.A.'nın, hakaret ve tehditte buluduğu ve G.B.A.'nın ayak parmağını kırdığı, basit tıbbi müdahaleyle iyileşmeyecek ve vücudunda hafif kırık oluşacak şekilde fiziki şiddet uyguladığı ileri sürüldü. A.A. ise, savumasında iddiaları kabul etmeyerek, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdüğü G.B.A.'nın kendi kendini duvarlara çarparak yaraladığını, evdeki eşyaları dağıttığını söyledi. G.B.A.'nın yatak odasındaki pencereye koşarak atlamak istediğini, buna engel olduğunu da sözlerine ekledi

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM': Olayla ilgili konuşan G.B.A., A.A.'nın sürekli kafasında bir şeyler kurduğunu, kıskançlık ve güvensizlik problemi bulunduğunu öne sürerek, "10 Ekim 2017 tarihinde, yine kıskançlık ve güvensizlik yüzünden benimle tartışmaya başladı. Saçımdan tutup yerde sürükledi ve yüzüme vurmaya başladı. Durmadan küfürler ve tehditler savuruyordu, ona karşı koyamadım. Elinde bıçak vardı ve 'Seni öldüreceğim' diyerek bağırdı. Olayın ardından vücudumun birçok yerinde morluklar oluşmasına rağmen korktuğum için ne karakola gidebildim ne de aileme durumu anlatabildim. Onun müzik grubunun menajerliğini yaptığım için, bir süre daha mecburen görüşmeye devam ettik" dedi.