Bu ne biçim öğretim görevlisi! Öğrencisini ne hale soktu

Ege Üniversitesi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü son sınıf öğrencisi G.B.A., aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapan eski sevgilisi A.A.'nın geçen 10 ve 29 Ekim tarihlerinde kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürdü, ilişkisini noktalayıp, hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcı, A.A. hakkında 'hakaret, tehdit ve yaralama' suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle geçen 13 Şubat'ta iddianame hazırladı.
İddianamede, A.A.'nın, hakaret ve tehditte buluduğu ve G.B.A.'nın ayak parmağını kırdığı, basit tıbbi müdahaleyle iyileşmeyecek ve vücudunda hafif kırık oluşacak şekilde fiziki şiddet uyguladığı ileri sürüldü. A.A. ise, savumasında iddiaları kabul etmeyerek, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdüğü G.B.A.'nın kendi kendini duvarlara çarparak yaraladığını, evdeki eşyaları dağıttığını söyledi. G.B.A.'nın yatak odasındaki pencereye koşarak atlamak istediğini, buna engel olduğunu da sözlerine ekledi
İddianame, İzmir 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının, 10 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
'SENİ ÖLDÜRECEĞİM': Olayla ilgili konuşan G.B.A., A.A.'nın sürekli kafasında bir şeyler kurduğunu, kıskançlık ve güvensizlik problemi bulunduğunu öne sürerek, "10 Ekim 2017 tarihinde, yine kıskançlık ve güvensizlik yüzünden benimle tartışmaya başladı. Saçımdan tutup yerde sürükledi ve yüzüme vurmaya başladı. Durmadan küfürler ve tehditler savuruyordu, ona karşı koyamadım. Elinde bıçak vardı ve 'Seni öldüreceğim' diyerek bağırdı. Olayın ardından vücudumun birçok yerinde morluklar oluşmasına rağmen korktuğum için ne karakola gidebildim ne de aileme durumu anlatabildim. Onun müzik grubunun menajerliğini yaptığım için, bir süre daha mecburen görüşmeye devam ettik" dedi.
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