Bu ne aşk Ersun Hoca! Eşi İren Ağan'a dans şov yapınca...

Ersun Yanal uğruna ilk karısını boşadığı genç eşi İren Ağan ile kameralara takıldı. Ersun Yanal eşi İren Ağan ve arkadaşlarıyla Ege Turu’na çıktı. Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti.

Bu ne aşk Ersun Hoca! Eşi İren Ağan'a dans şov yapınca...

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Ersun Yanal, yeni eşi İren Ağan ve arkadaşlarıyla Ege Turu’na çıktı. Turun ilk durağı Datça magazin muhabirlerine yakalanan Ersun Yanal, neşeli hali ve karısına yaptığı dansla gündem oldu.

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Bu ne aşk Ersun Hoca! Eşi İren Ağan'a dans şov yapınca...

Bozburun'un en ıssız koylarından birine demirli teknesinde bir haftadır tatiline devam eden Yanal, önceki gün bot ile gidip arkadaşlarını alarak teknesine çıkardı. Yanal, sonrasında eşini de botla alarak tekneye geldi.

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Bu ne aşk Ersun Hoca! Eşi İren Ağan'a dans şov yapınca...

Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti. Suyun içindeki eşine dans figürlerini sergileyen Yanal, bir süre sonra da halatlara takılan bir botun da imdadına yetişti. Botun üzerine çıkarak yardım eden Yanal, halatı çözdü.

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Bu ne aşk Ersun Hoca! Eşi İren Ağan'a dans şov yapınca...

Ersun Yanal'ın eşi İren Ağan : Ersun Yanal'ın uğruna ilk eşini boşadığı 31 yaşındaki karısı İren Ağan Yanal fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı. İren Ağan CHP'nin eski Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olan İren Ağan, Ersun Yanal ile olan aşkıyla olay yaratmıştı.

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