Bu ne aşk Ersun Hoca! Eşi İren Ağan'a dans şov yapınca...

Ersun Yanal uğruna ilk karısını boşadığı genç eşi İren Ağan ile kameralara takıldı. Ersun Yanal eşi İren Ağan ve arkadaşlarıyla Ege Turu’na çıktı. Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti.

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Ersun Yanal, yeni eşi İren Ağan ve arkadaşlarıyla Ege Turu’na çıktı. Turun ilk durağı Datça magazin muhabirlerine yakalanan Ersun Yanal, neşeli hali ve karısına yaptığı dansla gündem oldu. Twitter

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Bozburun'un en ıssız koylarından birine demirli teknesinde bir haftadır tatiline devam eden Yanal, önceki gün bot ile gidip arkadaşlarını alarak teknesine çıkardı. Yanal, sonrasında eşini de botla alarak tekneye geldi. Twitter

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Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti. Suyun içindeki eşine dans figürlerini sergileyen Yanal, bir süre sonra da halatlara takılan bir botun da imdadına yetişti. Botun üzerine çıkarak yardım eden Yanal, halatı çözdü. Twitter

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