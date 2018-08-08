Bu ne aşk Ersun Hoca! Eşi İren Ağan'a dans şov yapınca...

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Ersun Yanal, yeni eşi İren Ağan ve arkadaşlarıyla Ege Turu’na çıktı. Turun ilk durağı Datça magazin muhabirlerine yakalanan Ersun Yanal, neşeli hali ve karısına yaptığı dansla gündem oldu.
Bozburun'un en ıssız koylarından birine demirli teknesinde bir haftadır tatiline devam eden Yanal, önceki gün bot ile gidip arkadaşlarını alarak teknesine çıkardı. Yanal, sonrasında eşini de botla alarak tekneye geldi.
Eşi ile birlikte denize giren Yanal, teknenin arka kısmında dans etti. Suyun içindeki eşine dans figürlerini sergileyen Yanal, bir süre sonra da halatlara takılan bir botun da imdadına yetişti. Botun üzerine çıkarak yardım eden Yanal, halatı çözdü.
Ersun Yanal'ın eşi İren Ağan : Ersun Yanal'ın uğruna ilk eşini boşadığı 31 yaşındaki karısı İren Ağan Yanal fit ve düzgün fiziği ile görenleri kendisine hayran bıraktı. İren Ağan CHP'nin eski Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olan İren Ağan, Ersun Yanal ile olan aşkıyla olay yaratmıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER