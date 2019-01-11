Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği bağlayıp böyle sürükledi

Korkunç görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kaydedildi. Görüntülerde bir kadının elektrikli Scooter'ının arkasına iple küçük bir köpeği bağladığı görülüyor.

Köpek Scooter'ın hızına daha fazla dayanamıyor ve sonunda pes ederek sürüklenmeye başlıyor.

İki bisikletçi tarafından durdurulan kadın kendini savunurken, Zebra isimli siyah beyaz köpeğin patilerinin kanadığı görüldü.

Polis, internette yayılan görüntüler üzerine kadın hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan kadının, köpeğin yasal sahibi olmadığı belirtildi ve serbest bırakıldı.