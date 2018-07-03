Bu nasıl insanlık: Gözlerini oyup ölüme terk ettiler!

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki taş ocağı yakınından geçen Zap Suyu kenarında yaralı köpek bulundu.
Bölgede görevli güvenlik korucusunun bulduğu köpeğin fotoğraf ve videosu sosyal medyadan paylaşıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI: Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz inceleme başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da olayı polislerin kendilerine haber verdiğini söyledi.
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