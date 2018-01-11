Bu nasıl cesaret markete bu halde gelince olanlar oldu

Alışveriş birçok insan için büyük bir tutku. Bunu sadece kadınlarla sınırlandırmamak gerek. Birazdan da göreceğiniz gibi alışveriş tutkunları üst baş dinlemeden kendilerini mağazalar, marketlere atıyor. Daha sonra onları görenlerin ise ağzı açık kalıyor. İşte alışveriş kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çeken o insanlar.



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Alışveriş birçok insan için büyük bir tutku. Bunu sadece kadınlarla sınırlandırmamak gerek. Birazdan da göreceğiniz gibi alışveriş tutkunları üst baş dinlemeden kendilerini mağazalar, marketlere atıyor. Daha sonra onları görenlerin ise ağzı açık kalıyor. İşte alışveriş kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çeken o insanlar.

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Alışveriş birçok insan için büyük bir tutku. Bunu sadece kadınlarla sınırlandırmamak gerek. Birazdan da göreceğiniz gibi alışveriş tutkunları üst baş dinlemeden kendilerini mağazalar, marketlere atıyor. Daha sonra onları görenlerin ise ağzı açık kalıyor. İşte alışveriş kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çeken o insanlar.

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