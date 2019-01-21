Bu meyvenin çekirdeğini kesinlikle yüzünüze sürün! Faydalarına inanamayacaksınız

Sevilen kış meyvelerinden biri olan ayvanın çekirdeği, cilt bakımı için birebirdir. Peki ayva çekirdeğinin cilde hangi faydaları bulunuyor?

Bu meyvenin çekirdeğini kesinlikle yüzünüze sürün! Faydalarına inanamayacaksınız

Bir adedinde yaklaşık 56 kalori bulunan ayva çekirdeği, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin olmasından dolayı ölü derilerin kolayca atılmasını sağlayarak, kusursuz bir cilde kavuşmanıza fayda sağlar. Ayrıca sivilce lekeleri, güneş lekesi veya doğum lekesi gibi sorunların ortadan kaldırır.

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Bu meyvenin çekirdeğini kesinlikle yüzünüze sürün! Faydalarına inanamayacaksınız

Uzmanlar, ayvayı çeşitli cilt bakımlarında kullanabileceğinizi söylüyor. Kadınların genellikle doğum sonrasında yaşadıkları göğüs sarkması veya aşırı kilo verme döneminden sonra yaşanan göbek sarkmalarını ayva çekirdeği maskesi sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz.

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Bu meyvenin çekirdeğini kesinlikle yüzünüze sürün! Faydalarına inanamayacaksınız

En etkili doğal nemlendirici etkisi olan besinlerden biri olan ayva çekirdeği, cilde nemi hapsedip kurumaları önler. Güzellik uzmanların yaptığı testlere göre, ayva çekirdeği maskesi genişlemiş gözenekleri küçülterek siyah noktaların da yok olmasına yardımcı olur.

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Bu meyvenin çekirdeğini kesinlikle yüzünüze sürün! Faydalarına inanamayacaksınız

Ayva çekirdeği ile yapacağınız bir göz altı maskesi de göz altı morluklarını ve torbaların ortadan kaldırılmasında bir etki sağlar.

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