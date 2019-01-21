Bu meyvenin çekirdeğini kesinlikle yüzünüze sürün! Faydalarına inanamayacaksınız

En etkili doğal nemlendirici etkisi olan besinlerden biri olan ayva çekirdeği, cilde nemi hapsedip kurumaları önler. Güzellik uzmanların yaptığı testlere göre, ayva çekirdeği maskesi genişlemiş gözenekleri küçülterek siyah noktaların da yok olmasına yardımcı olur.