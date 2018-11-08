Bu meyve uçağa rötar yaptırdı ! Yolcular dayanamadı

BBC Türkçe'nin haberine göre, olay Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Bengkulu kentine giden uçakta yaşandı. Uçağın kargosunda, dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak bilinen duriandan toplam 2 ton bulunduğu belirtildi.

Kokudan rahatsız olan yolcular meyvelerin uçaktan çıkartılmasını istedi. Tartışmalar sonrasında havayolu şirketi, meyvelerin kargodan çıkarılmasına karar verdi. Yolcular uçaktan inerken görevliler de durian kasalarını kargo bölümünden çıkardı. Uçak, 1 saat gecikmeyle havalandı.