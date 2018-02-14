Bu masaj bedeni ve ruhu şifalandırıyor! 14 Şubat'a özel...

AMANTARA özel masaj yağları ile yapılan bu masaj ruhsal ve duygusal olarak bedeni şifalandıran özel karma bir masaj türüdür. Sentinus eski yunan mitolojisinde Duygu Tanrısıdır. Yağın içindeki özel sarmaşık gül kokusu çiftlerin aynı koku ile sarılarak duygusal olarakta bağlanması hissini güçlendirir. Gül, bitkiler arasında frekansı en yüksek kokuya sahiptir.

Masaj sırasındaki özel dairesel masajlar ve koku ile vücud frekansı yükseltilmektedir.Gül bilindiği üzere aşkı ve sevgiyi temsil eden, ilk akla gelen çiçektir aynı zamanda. Bu Masaj vücutta birikmiş zararlı maddelerin, toksinlerin atılması, dokuların sıkılaşması, deri gerginleşmesi, kasların esnemesine de yardımcı olur.

(Detaylı bilgi için Greenspa'nın internet adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Masaj Fiyatı : 600 TL. (çift kişi)