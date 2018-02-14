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Bu masaj bedeni ve ruhu şifalandırıyor! 14 Şubat'a özel...

Bu masaj bedeni ve ruhu şifalandırıyor! 14 Şubat'a özel...

Masaj sağlıklı ve zinde olmanın en iyi yollarından biri diyenler için Green Spa farklı bir deneyim fırsatı sunuyor. 14 şubat vesilesiyle kendiniz ve sevdiğiniz için tercih edeceğiniz çift masajı ile birlikte hem rahatlayıp hem de unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 15:30 - Güncelleme: 14-02-2018 16:37

AMANTARA özel masaj yağları ile yapılan bu masaj ruhsal ve duygusal olarak bedeni şifalandıran özel karma bir masaj türüdür. Sentinus eski yunan mitolojisinde Duygu Tanrısıdır. Yağın içindeki özel sarmaşık gül kokusu çiftlerin aynı koku ile sarılarak duygusal olarakta bağlanması hissini güçlendirir. Gül, bitkiler arasında frekansı en yüksek kokuya sahiptir.

Masaj sırasındaki özel dairesel masajlar ve koku ile vücud frekansı yükseltilmektedir.Gül bilindiği üzere aşkı ve sevgiyi temsil eden, ilk akla gelen çiçektir aynı zamanda. Bu Masaj vücutta birikmiş zararlı maddelerin, toksinlerin atılması, dokuların sıkılaşması, deri gerginleşmesi, kasların esnemesine de yardımcı olur.

(Detaylı bilgi için Greenspa'nın internet adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Masaj Fiyatı : 600 TL. (çift kişi)

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