Bu maça gidilmez Super Bowl'da bilet fiyatları cep yaktı

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek ABD'nin en çok izlenen organizasyonu Super Bowl'un, ülkenin perakende endüstrisi başta olmak üzere gıda, reklamcılık ve konaklama gibi çeşitli sektörlerine milyarlarca dolar katkı sağlaması tahmin ediliyor.
ABD'deki ırkçılık tartışmaları nedeniyle geçen sene 103,4 milyon kişinin izlediği Super Bowl son 9 yılın en düşük reytingini kaydederken, izleyici sayısının bu yıl önceki senelerin ortalaması olan 180 milyonu aşması öngörülüyor.
Bu gece Türkiye saati ile 02.30'da Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynananacak maçta Los Angeles Rams ve New England Patriots takımları karşı karşıya gelecek. Super Bowl'un bu sene ülke genelinde 182,5 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.
Söz konusu miktarın geçen seneki Super Bowl'da yapılan 15,3 milyar dolarlık perakende harcamasına göre yüzde 3,3 düşüş göstermesi beklense de bu seneki etkinliğin tarihteki en yüksek 3'üncü perakende harcamasının yapılacağı Super Bowl olarak kayıtlara geçmesi öngörülüyor.
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