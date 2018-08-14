Bu lokantada 1 avro 1 TL'ye sabitlendi

Türkiye'ye yönelik ekonomik girişimlere ilişkin Erdem, "Şu anda vatanıma gidip silahla savaşma durumum yok çünkü ekonomik bir savaş söz konusu. Ekonomik savaşta bir Türk askeri olarak ne yapabilirsem şu anda onu yapıyorum. Madem ekonomik savaş var ben de ekonomik olarak savaşıyorum." ifadelerini kullandı. Belçika'da Türkler tarafından takdir edildiğini aktaran Erdem, diğer vatandaşlara da benzer uygulamalara başlamaları çağrısında bulundu.