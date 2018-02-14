Bu kurtarış efsaneler arasına girdi

Sosyal medya artık eğlencenin adı oldu. Birbirinden komik paylaşımlar her gün milyarlarca insan tarafından paylaşılıyor.

Sosyal medya artık eğlencenin adı oldu. Birbirinden komik paylaşımlar her gün milyarlarca insan tarafından paylaşılıyor. İş böyle olunca kocaman vidoların en komik anları seçilip gif haline getiriliyor. İnstastory'e gelen yeni özellik sayesinde ise GIF ler yeniden popüler oldu biz de bugüne özel birbirinden güzel eğlenceli gifleri sizin için derledik.. Twitter

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Sosyal medya artık eğlencenin adı oldu. Birbirinden komik paylaşımlar her gün milyarlarca insan tarafından paylaşılıyor. İş böyle olunca kocaman vidoların en komik anları seçilip gif haline getiriliyor. İnstastory'e gelen yeni özellik sayesinde ise GIF ler yeniden popüler oldu biz de bugüne özel birbirinden güzel eğlenceli gifleri sizin için derledik.. Twitter

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2 20

Sosyal medya artık eğlencenin adı oldu. Birbirinden komik paylaşımlar her gün milyarlarca insan tarafından paylaşılıyor. İş böyle olunca kocaman vidoların en komik anları seçilip gif haline getiriliyor. İnstastory'e gelen yeni özellik sayesinde ise GIF ler yeniden popüler oldu biz de bugüne özel birbirinden güzel eğlenceli gifleri sizin için derledik.. Twitter

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3 20