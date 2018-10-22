Bu kurdan dolar alınır mı 5 liraya kadar düşer mi işte son piyasa verisi

ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla geçen hafta 6.30'lardan 5.51'lere kadar gerileyen, haftayı da 5.6450 seviyelerinde tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya yatay/düşük seyirle başladı. Dolar/TL saat 09:30'da 5.63, Euro/TL de 6.50'den iylem gördü. Dolar/TL Brunson sonrası beklentilerle geçen hafta 5.5267’e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kıramamıştı. Bunun üzerine hafif yükseliş gösteren dolar, Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. İşte son veriler:

Dolar-Euro-Sterlin saat 11.00 verileri:

Altın fiyatları ne kadar? : Gram altın yeni haftaya 222 lira satış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın da 363 liradan kapalıçarşıda alıcı buldu. İşte altın fiyatlarındaki son durum:



MERKEZ'DEN ADIM BEKLENİYOR MU?... Bu hafta yurt içinde en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Türk Lirası'nın diğer gelişen ülke para birimlerine göre daha iyi performans sergilediğini kaydeden Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, Ekim ayı enflasyonunun da bir miktar iyi geleceğini belirterek "Bu nedenle Merkez Bankası'ndan herhangi bir mesaj veya adım beklemem" değerlendirmesini yaptı.

FAİZ ARTIŞI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRIR... “Dolar/TL’nin 5.50 seviyesinin altını test edememesi sonrası yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Kurda 6 seviyelerini alım fırsatı olarak görmeyen lokallerin 5.50’ye doğru yeniden alıma geçtiğini görüyoruz" diyen Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Piyasa TCMB’den bir faiz artış beklemiyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadele adına sınırlı da olsa yapılabilecek bir faiz artışı ya da benzer nitelikte bir adım kurda aşağı yönlü oldukça sert hareketleri beraberinde getirebilir. Bu açıdan karar piyasalarda yakından izlenecek”

ANKETLERE GÖRE MB FAİZ ARTIRMAYACAK... Reuters’ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB’nin önümüzdeki hafta Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL’deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.