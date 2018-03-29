Bu kuralları bilmeden yurt dışına çıkmayın, yoksa...

Bizim için oldukça önemsiz olan kimi davranışlar başkalarının kutsalı, en kıymetlisi ya da öfke sebebi olabilir! İnternethaber olarak, ülkelerin adab-ı muaşeret kurallarını araştırarak seyahat severler için listeledik. Şimdi ev sahiplerinin geleneklerini öğrenmenin tam zamanı!

Bu kuralları bilmeden yurt dışına çıkmayın, yoksa...

Seyahat edeceğimiz ülkenin gezilecek yerleri, tarihi yapıları, mutfağı, konaklaması ve dili ile ilgili muhakkak ön araştırma yaparız. Peki ya adabı muaşeret kuralları? Bizim için oldukça önemsiz olan kimi davranışlar başkalarının kutsalı, en kıymetlisi ya da öfke sebebi olabilir! İnternethaber, ülkelerin adab-ı muaşeret kurallarını araştırarak seyahat severler için listeledi. Madem misafir olup ülke ülke gezmek istiyoruz, o halde ev sahiplerinin geleneklerini öğrenmenin şimdi tam zamanı!

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Bu kuralları bilmeden yurt dışına çıkmayın, yoksa...

Hindistan’da inek kadar değeriniz de gösterişiniz de yok!: Herkesin bildiği bir bilgiyle başlayıp konularımızı gittikçe zorlaştıralım. Gözlerimizi Hindistan’a çevirip dünyanın büyükbaş hayvan popülasyonunun ayyuka çıktığı bu bölgeye bir göz atalım. Aslına bakarsanız Hinduizm inancının yaygın olduğu Hindistan’da yalnızca ineklerin değil tüm hayvanların saygıyı hak ettiği düşünülüyor ve nüfusun çoğunluğu vejetaryen olmayı tercih ediyor.

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Bu kuralları bilmeden yurt dışına çıkmayın, yoksa...

Kutsal olan ineğin tezeği yakılıyor, idrarı şifa niyetine içiliyor, sütü, yağı, yoğurdu tanrısal bir bağış olarak afiyetle tüketiliyor ancak yaşam hakkı elinden alınamıyor! Reenkarnasyon inancıyla doğrudan bağlantılı olan hayvan sevgisi Hindistan’da sokak hayvanlarının özgürce yaşamasını sağlıyor. Hindistan ziyaretiniz sırasında bir restorana oturur, unutur da inek eti sipariş ederseniz, biz uyarımızı yaptık; olacaklardan sorumlu değiliz.

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Bu kuralları bilmeden yurt dışına çıkmayın, yoksa...

Rusya’da bir demet, iki düzine yok; hep tek sayı var!: Rusya’nın beyaz gecelerinde bir güzele vuruldunuz, bir de güzel türkü tutturdunuz, hemen yanı başınızda uzanan çiçek bahçesinden dört gül koparıp sevdanızın peşinden koştunuz, derken nazikçe çiçeğinizi uzattınız, alacağınız tatlı bir tebessüm, minik bir teşekkür için hazır beklerken; ağlama krizine giren çiçeği burnunda sevgilinizin bir hışımla gidişine şahit oldunuz! Ne hızlıydı ama! Neden dersiniz?

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