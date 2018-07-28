Bu kurallara uymayan yandı!

Şimdi, tüm dünyanın Kate Middleton diye çağırdığı genç kadına sarayda hangi isimle hitap edildiğini, rüzgâr kazalarına karşı alınan önlemleri açıklıyoruz.

Aile üyeleri kahve ya da çay içerken de belirli kurallara uymak zorunda. Özellikle de fincanı tutarken. Uyulması gereken kural şöyle: Fincanın kulpundan baş ve işaret parmaklarıyla tutulacak ve orta parmak da fincanı alttan desteklemek için kullanılacak.