Bu kurallara uymayan yandı!

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin uymak zorunda olduğu tuhaf kuralları biliyor musunuz? Mesela Kraliyet rüzgâr kazalarına karşı ne tür önlem alınmasını istiyor? Kraliyet ailesinin tuhaf ayrıntılarla dolu hayatını daha yakından tanımak için sizi böyle alalım.

Bu kurallara uymayan yandı!

Şimdi, tüm dünyanın Kate Middleton diye çağırdığı genç kadına sarayda hangi isimle hitap edildiğini, rüzgâr kazalarına karşı alınan önlemleri açıklıyoruz.

132
Bu kurallara uymayan yandı!

İşte İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar:

232
Bu kurallara uymayan yandı!

Kraliyet ailesinin kadınları objektiflere poz verirken çenelerini yere paralel olarak tutmak zorunda.

332
Bu kurallara uymayan yandı!

Aile üyeleri kahve ya da çay içerken de belirli kurallara uymak zorunda. Özellikle de fincanı tutarken. Uyulması gereken kural şöyle: Fincanın kulpundan baş ve işaret parmaklarıyla tutulacak ve orta parmak da fincanı alttan desteklemek için kullanılacak.

432
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro