Bu kür göbek yağlarını hızlı eritiyor!

Göbek etrafında toplanan yağlar hiç hoş bir görünüm sağlamaz. Sumaklı yoğurt kürünü, gündüz ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz akşam yemeğinden bir saat önce aç karnına tüketebilirsiniz. Böylece bağırsakları uyararak, harekete geçirir.

Bu kür göbek yağlarını hızlı eritiyor!

Sumak yoğurt kürü, kilo verirken aynı zamanda bölgesel incelme de hissetmek isteyenlerin tercih edebileceği kürler arasında yer alıyor. Özellikle ekşi ile aranız iyiyse kürün tadı son derece lezzetli gelecektir. İşte düzenli olarak yapılan egzersizlere ek olarak yapacağınız yoğurt kürü ile göbek kısmınızda oluşan yağlardan kurtulabilirsin, sumaklı yoğurt kürünü, gündüz ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz akşam yemeğinden bir saat önce aç karnına tüketebilirsiniz böylece bağırsakları uyararak, harekete geçirir.

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Bu kür göbek yağlarını hızlı eritiyor!

Sumak: Hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderir, hazımsızlığa iyi geldiğinden sindirimin düzenli çalışmasını sağlar bu yüzden zayıflamaya etkisi vardır kaynatılmış sumağın suyu, ciltteki sivilcelere iyi gelir. Düzenli olarak her sabah ya da akşam cilt temizlendikten sonra, kaynatılan sumak suyuna temiz bir pamuk batırılıp sivilcelere uygulanması gerekir tane sumak, demlenip suyu içilirse zehirlenmelerde faydalı olur. Sumak suyu ile gargara yapıldığında, boğaz ve diş eti hastalıklarına iyi gelir kandaki şeker miktarını düşürür.

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Bu kür göbek yağlarını hızlı eritiyor!

Yoğurt: Kilo vermeye yardımcı olur, zararlı bakterileri etkisiz hale getirir, bünyeyi kuvvetlendirir, yüksek tansiyonu önleyebilir, diş ve diş eti hastalıklarından korur. İşte bu hem sağlığa yararlı hem de zayıflamaya yardımcı iki mucizevi besin birleşince kolayca faza kilolarınızdan kurtulabilirsiniz!

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Bu kür göbek yağlarını hızlı eritiyor!

Sumak ile Ödem Atma: Sumağın ödem atıcı özelliği bulunuyor diyet döneminde sıklıkla şikayet edilen ödem ve şişkinlik sorununun çözümü için de yardımcıdır. Malzemeler: 3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt, 1 tatlı kaşığı sumak. Hazırlanışı: Kaseye koyduğunuz yoğurdun üzerine 1 tatlı kaşığı sumağı ekleyin. Güzelce karıştırın.
Afiyetle tüketebilirsiniz.

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