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'Bu kriz en fazla Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak'

'Bu kriz en fazla Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak'

21 Batı ülkesinin Rusya'ya karşı aldığı diplomatları sınır dışı kararının tüm dünyada yankısı sürerken krizin Türkiye'ye nasıl yansıyacağı merak konusu. Gazeteci yazar Fehmi Koru bugünkü yazsında meselenin Türkiye'yi köşeye sıkıştıracağını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 10:13 - Güncelleme: 27-03-2018 10:13

Rusya'nın İngiltere'ye sığınan Rus baba-kızı casus oldukları gerekçesiyle kimyasalla öldürdüğü iddiası üzerine 21 Avrupa Birliği ülkesi dün flaş bir kararla Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etme kararı aldı. Şok gelişme soğuk savaş döneminin yeniden yaşandığı yorumlarına yol açarken gazeteci yazar Fehmi Koru bugünkü "Türkiye’yi zora düşürebilecek gelişme yaşanıyor, ama oralı bile değiliz" başlıklı yazısında krizin en fazla Türkiye'yi zorda bırakabileceğini yazdı.

Koru Rusya'ya karşı ABD başta olmak üzere büyük devletlerin karar aldığını ancak enerji ihtiyacını Rusya'dan sağlayan ülkeler ile Putin'in desteği ile yönetime gelmiş ülke yöneticilerinin olaya tepkisiz kalmayı tercih ettiklerini ifade etti. 

Türkiye'nin de bu krizden etkileneceğini yazan Koru, Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını ve S400 füze savunma sistemi alacak olamasını gerekçe gösterdi. Batı'nın tepkisinin Türkiye'yi köşeye sıkıştırcağını savundu.

İşte Koru'nun bugünkü yazısından öne çıkan o kısımlar:
...
Rusya vaktiyle Sovyetler Birliği’nin konumundaki bir ülkeye dönüştürülmek isteniyor sanki. Sanki yeni bir ‘Soğuk Savaş’ gündeme gelebilirmiş gibi bir hava var. İlan edilen tepkilerin bir adım ötesi Batı birliğinin Rusya ve müttefiklerine karşı kendisini bir cepheye dönüştürmesi olabilir. Pek çok Batı ülkesinin enerji açığını kapatan ülke Rusya.

Donald Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesi sonrası ülkesiyle arasını düzeltme çabasına girdiği ülke Rusya.

Bizi ilgilendiren yönüyle de, Suriye’de çözüm arayışında Astana sürecinde işbirliği yapılan ülke Rusya.

Hiç kuşkusuz, Batı ülkelerinin Moskova’ya karşı vermeye başladığı tepkiler Rusya’ya doğalgaz bağımlısı olan ve hava savunmasını oradan S-400 füze sistemini alarak güçlendirmek isteyen Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak türden.

Soğuk Savaş yıllarında, Türkiye, Batı’nın cephe ülkesi konumundaydı; şimdi “Ya orası, ya burası” tercihiyle karşı karşıya bırakılabiliriz.

Sorun başlangıçta Türkiye düşünülmeden çıkmış olsa bile, aldığı yeni biçim, en fazla bizim ülkemizi zorda bırakabilir.

Koru'nun yazısının devamını okumak için tıklayın

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 27 Mart 2018 10:32 terör örgütlerinin finansör ülkeleri ve terörist ülkeler rusyaya karşı bir takım yaptırımlar uygulamasının tek bir nedeni var ortadoğuda sömürü düzenlerini kaybetmeye başladılar ve eğitip besleyip silahlarla donattıkları terörisleri kaybetmeye başladı. türkiye ve rusyanın Ortadoğu politikası yüzünden bu nedenle rusyaya köşeye sıkıştırıp intikam almak istiyorlar terörislerle yatıp kalkan milyonlarca mahsun insanı katleden katil sürüsü terörist ülkeler iki kişinin zehirlenmesi umurlarında değil .

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