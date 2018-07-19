Bu köpek çok akıllı! İnsanlardan gördü alışverişi öğrendi

Sonra kendisin de aklına güzel bir fikir gelmiş. Kantin işletmecisine iki adet ağaç yaprağı götürerek yemek isteme şansını denemeye karar vermiş. Kantin işletmecisi bu kibar hareket karşısında Negro'yu boş çevirmemiş. Artık her gün Negro 2 ağaç yaprağı karşılığında yemek yiyor.

Her gün geldiğinde kediyi ilk sırada beklerken bulduğunu belirten sütçü Mustafa Aksakal, "Her gün geldiğim zaman hazır bekliyor ve 4 senedir böyle, her gün ilk geldiğimde onu görüyorum. İlk sırada hep o oluyor. Onun sütünü veriyoruz önce ondan sonra müşterilerimize veriyoruz. Her gün böyle minik dostumuzla dağıtım yapıyoruz. Burada bir aile gibiyiz" dedi.