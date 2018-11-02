Bu kızlara ne oldu okula gidiyoruz diye evden çıktılar ve...

Kızından 3 gündür haber alamayan anne Nihal B., kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Kızım daha önce de kaybolmuştu, onu parkta uyurken bulduk. Ancak bu kez aradan 3 gün geçti, arkadaşıyla birlikte hiç ses seda yok. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ona tecavüz edilmesinden korkuyorum. Ne olur bize yardım etsinler, kızımı bulsunlar" diyerek gözyaşı döktü.