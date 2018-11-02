Bu kızlara ne oldu okula gidiyoruz diye evden çıktılar ve...

ADANA'da lise öğrencisi Y.K. (16) ile M.B. (15) 31 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki evlerinden Emek Mahallesi'nde bulunan okullarına gitmek için çıktı. Ancak o saatten sonra bir daha ikisinden de haber alınamadı. Aileler polise b.aşvurdu. Polis arama başlattı ancak 3 gündür iki kızdan da bir haber alınamadı.
Adana'a 'okula gidiyoruz' diye çarşamba sabahı evden çıkan Y.K ve M.B. okul dağıldıktan sonra kız çocukları evlerine dönmedi. Bunun üzerine Y.K.'nin babası Muhammet K. ile M.B.'nin annesi Nihal B. çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Bir sonuç alamayan aileler polise başvurdu. Polis çocukları bulmak için çalışma başlattı.
Kızından 3 gündür haber alamayan anne Nihal B., kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Kızım daha önce de kaybolmuştu, onu parkta uyurken bulduk. Ancak bu kez aradan 3 gün geçti, arkadaşıyla birlikte hiç ses seda yok. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ona tecavüz edilmesinden korkuyorum. Ne olur bize yardım etsinler, kızımı bulsunlar" diyerek gözyaşı döktü.
Nihal B., eşi Mustafa B.'nin de 2 yıl önce kalp, tansiyon ve şeker hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini ve ondan kalan emekli maaşıyla geçindiklerini söyledi.
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