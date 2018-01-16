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Bu kış 81 kişi donarak öldü

Bu kış 81 kişi donarak öldü

Macaristan'da kasım-ocak arasında 81 kişi donarak hayatını kaybetti. 2016'da Macarların yaklaşık yüzde 9,2'si gerektiği şekilde evlerini ısıtamıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 21:19 - Güncelleme: 16-01-2018 21:19

Macaristan'da son 10 yılda 2 bin 500 kişi donarak öldü. Macaristan'da yayın yapan Nepszava gazetesinin haberine göre ülkede kasım-ocak arasında 81 kişi donarak hayatını kaybetti.

Son 10 yılda 2 bin 500 kişinin donarak öldüğünün belirtildiği haberde, donarak hayatını kaybeden birçok kişinin sokaklarda değil, ısıtması yeterli olmayan evlerde yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, evsizlere yardım için kurulan Menhely Vakfı Müdürü Zoltan Aknai'nin, ''Macaristan'da evsizlerin sayısı hakkında kesin bir bilgi yok. Vakfımızın yaptığı son araştırmada yaklaşık 10 bin evsiz tespit edildi. Buna karşın Budapeşte'de, belediyeler, vakıflar ve dini kuruluşların işlettiği 2 bin 308 yataklı 34 gece barınağı faaliyet gösteriyor.'' ifadelerine yer verildi.

Eurostat verilerine göre, 2016'da Macarların yaklaşık yüzde 9,2'si gerektiği şekilde evlerini ısıtamıyor.

Macaristan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede yıllık ortalama 200-250 kişi donarak hayatını kaybediyor.

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