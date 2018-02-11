Bu kez yalan değil Whatspp paralı oluyor!

Daha önce 'Whatsapp paralı olacak' gibi birçok haber duyduk. Bunu hem sosyal medya platformlarında hem de birçok haber kaynağında gördük. Ama hiçbir zaman doğru çıkmadı malumunuz. Ancak bu kez havadis doğru... Sonunda Whatsapp'a para girdi.
Whatsapp'ta 'para'lı dönem bugün resmen kullanıma sunuldu. Peki Whatsapp ile paranın ne ilgisi var dersiniz? İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...
Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!
Peki Whatsapp'ta konuştuğunuz kişiye kolayca nasıl para gönderecek ya da ondan para alacaksınız? İşte adım adım para transferi işlemleri... Yaklaşık 1 yıldır geliştirilen WhatsApp Payments özelliği, sonunda yayına alındı. Özellik, hem Android hem de iOS‘te kullanılabiliyor. Şu an için beta aşamasında olan özelliği kullanmak için hem alıcının hem de göndericinin para gönderme özelliğini açması gerekiyor.
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