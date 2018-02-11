Bu kez yalan değil Whatspp paralı oluyor!

Daha evvel Whatsapp'ın paralı olacağı konusunda birçok haber duyduk. Ancak bu kez Whatsapp gerçekten paralı olacak. Bakın nasıl?

Daha önce 'Whatsapp paralı olacak' gibi birçok haber duyduk. Bunu hem sosyal medya platformlarında hem de birçok haber kaynağında gördük. Ama hiçbir zaman doğru çıkmadı malumunuz. Ancak bu kez havadis doğru... Sonunda Whatsapp'a para girdi. Twitter

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Whatsapp'ta 'para'lı dönem bugün resmen kullanıma sunuldu. Peki Whatsapp ile paranın ne ilgisi var dersiniz? İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...

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Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!

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