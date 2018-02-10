Bu kez kurtuluşu yok! İşte Adnan Oktar'ı yakan rapor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) geçen hafta gerçekleştirilen toplantısında ele alınan rapor, Adnan Oktar'ın yayınlarındaki "kadın-din istismarı" gerçeğini de gözler önüne serdi.

Bu kez kurtuluşu yok! İşte Adnan Oktar'ı yakan rapor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) geçen hafta gerçekleştirilen toplantısında ele alınan rapor, Adnan Oktar'ın yayınlarındaki "kadın-din istismarı" gerçeğini de gözler önüne serdi. Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınların ele alındığı ve bu yayınlara rekor cezaların uygulanmasına karar verildiği 6 Şubat'taki Üst Kurul toplantısında yayınların içeriğine yönelik hazırlanan rapor da gündeme geldi. Buna göre, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar'ın "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programında "Reyting kaygısıyla genç kızların cinsel meta olarak kullanılmaktan kaçınılmadığı, toplumun ahlaki değerlerini yozlaştıran bu tutumun ve aşırı dekolte giyim tarzının Adnan Oktar tarafından normalleştirilmeye çalışıldığı" belirlendi.

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Bu kez kurtuluşu yok! İşte Adnan Oktar'ı yakan rapor

Oktar, söz konusu yayında "Kardeşim, Nur Suresi 31. ayetinde kadınların özgürlüğünden bahsediliyor. Adam diyor ya, 'dizinin üstünü gösteremez'. Üç yaşındaki çocuk bacağını gösteremez diyor. Nur Suresi'nde de kadının özgürlüğünden bahsediliyor." diyerek Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetinde kadınların iç çamaşırları dışında istediği gibi giyinebileceğinin söylendiğine ilişkin çarpıtma yorumlarda bulundu.

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Bu kez kurtuluşu yok! İşte Adnan Oktar'ı yakan rapor

KADINLARIN BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMASI ÇOK HOŞ: Yayında Nur Suresi'ndeki söz konusu ayetle ilgili çarpıtma yorumlarını sürdüren Oktar, bir izleyicinin "Bayanların bacak bacak üstüne atmaları iyi bir şey değil bence, hocamıza karşı hatalı bir tavır gibi görüyorum. Lütfen biraz dikkat etsinler." mesajı üzerine, "Yok, bayağı yakışıyor bacak bacak üstüne atmak. Görünümü de çok estetik oluyor, çok hoş. Beylere yakışmıyor, benim kendi kanaatim ama kadın için nefis bir oturuş şekli. Çok güzel, çok estetik, kibar bir oturuş şekli." dedi. Bu sırada Oktar'ın sözlerini desteklercesine ekrana stüdyoda bacak bacak üstüne atmış, mini etekli genç kızların görüntüleri getirildi.

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Bu kez kurtuluşu yok! İşte Adnan Oktar'ı yakan rapor

MEHDİLİK İDDİALARI: Program, bu sözlerin ardından İngiliz derin devleti içerikli bir video ve Oktar'ın Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürdüğü ayetlerle ilgili açıklamaları ile devam etti. Programda ayrıca saat 00.54'te başlayan müzikle, mini etekli genç kızların dans ettikleri, özellikle bir genç kızın Oktar'a yakın mesafeden dans ettiği de görüldü. Bu dansın ardından Oktar, Nur Suresi'nin örtünmeyle ilgili ayeti hakkındaki yorumlarını sürdürdü.

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