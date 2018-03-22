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Bu kez 11 milyonluk vurgun! Hem de sağır dilsiz vatandaşları

Bu kez 11 milyonluk vurgun! Hem de sağır dilsiz vatandaşları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:59 - Güncelleme: 22-03-2018 10:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile toplam 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

11 MİLYONLUK VURGUN: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • eski memur59 22 Mart 2018 11:08 Hiçbir kamu görevlisinin haberi olmadı denebilir mi? Seçimler öncesi bu haberlerle devlete güven sarsılmaya çalışılıyor, bunların sayısı artacak, Devlet uyuma!

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