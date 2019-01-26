Bu kentte farelere tapıyorlar yemeklerini birlikte yiyorlar

Ayaklarınızın üstünden fareler atlıyor

Dünyayı gezme planı yaparken bazı önemli yerleri de kafasına kazıdığını, bunlardan birinin de farelere tapan insanların olduğu Hindistan’daki Bikaner kenti olduğunu söyleyen Çor, “Bikaner’i görmek için çok heyecanlıydım ve oraya gittiğimde neyle karşılaşacağımı tam olarak da bilmiyordum. Oraya gittiğimde mermerden çok güzel bir kapı, gerçekten bir tapınak gibiydi ama içeri girdiğinizde binlerce fare her yerde ve içeriye ayakkabılarınızla giremiyorsunuz. Neyse ki, çorapla girmeye müsaade ediyorlardı, ben çorabımla girdim içeri. Tabi çıkar çıkmaz attım o çorapları. Her yerde fareler var. Ayaklarınızın üstünden fareler atlıyor, oraya buraya koşuşturuyorlar. Tabi çok hoş bir canlı değil fare ama gezgin merakı var, öğrenme merakı var. O yüzden de gittim ve bunu gördüğüm, insanların değişik inançlarına orada tanık olduğum için hiç de pişman değilim” diye konuştu.

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