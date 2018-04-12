Bu kedi normal değil yaptıklarını görünce şok olacaksınız!

Gün geçmiyor ki internette dolaşırken bir garip olaya denk gelmeyelim. Fotoğrafta gördüğünüz kedinin ismi Manny. Onu farklı kılan sahibinin iddiasına göre Gopro kamera kullanabilmesi. Instagram'da @yoremahm ismiyle paylaşımlarda bulunan bir kullanıcı, kedisi Manny'nin eğlenceli yeteneği sayesinde Instagram'da tam 425 bin takipçiye ulaşmayı başardı. GoPro kamerayı kullanmayı şans eseri keşfeden Manny, o günden sonra köpeklerle birlikte çektiği 'selfie'lerle internet fenomeni oldu.

