Bu karışım uyurken yağ yaktırıyor

Maydanoz vücudunuzdaki ödemi hızlı bir şekilde atmanıza yardımcı olur.

Bu karışım uyurken yağ yaktırıyor

Maydanoz vücudunuzdaki ödemi hızlı bir şekilde atmanıza yardımcı olur. Bunların dışında maydanoz suyu, böbrek taşı ve diğer sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir. Aynı zamanda maydanoz suyu, yağ yakıcı özelliği karaciğer yağlanmasını iyileştirmesi ve cildi gençleştirmesi açısından da oldukça etkilidir.

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Bu karışım uyurken yağ yaktırıyor

Maydanoz suyunun siz uyurken yağ yakıcı etkisini göstermesini istiyorsanız uyumadan 2 saat önce hiçbir şey tüketmemeniz gerekir. Aç karnına içeceğiniz bir bardak maydanoz suyu, siz uyurkende kilo vermenizi ve yağlarınızın hızlı bir şekilde yakılmasını sağlatacaktır. Maydanoz suyunun nasıl hazırlandığını merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım…

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Bu karışım uyurken yağ yaktırıyor

Boş bir çelik tencere içerisine yaklaşım 3 bardak su koyun. Daha sonra maydanozları sapları ile beraber tencerenin içerisine koyun ve kısık ateşte 2-3 dk kadar kaynatın. Kaynatıktan sonra maydanozları, 10 dk demlenmeye bırakın.

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Bu karışım uyurken yağ yaktırıyor

Hazırlamış olduğunuz maydanoz suyunu ılıdıktan sonra öğünlerinizde bir saat önce içebilirsiniz. Bu karışımı gece yatmadan bir saat önce içen kişiler yağ yakıcı etkisinin olduğunu belirtiyorlar.

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