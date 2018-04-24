Bu karışım uyurken yağ yaktırıyor

Maydanoz vücudunuzdaki ödemi hızlı bir şekilde atmanıza yardımcı olur.

Maydanoz vücudunuzdaki ödemi hızlı bir şekilde atmanıza yardımcı olur. Bunların dışında maydanoz suyu, böbrek taşı ve diğer sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir. Aynı zamanda maydanoz suyu, yağ yakıcı özelliği karaciğer yağlanmasını iyileştirmesi ve cildi gençleştirmesi açısından da oldukça etkilidir. Twitter

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Maydanoz suyunun siz uyurken yağ yakıcı etkisini göstermesini istiyorsanız uyumadan 2 saat önce hiçbir şey tüketmemeniz gerekir. Aç karnına içeceğiniz bir bardak maydanoz suyu, siz uyurkende kilo vermenizi ve yağlarınızın hızlı bir şekilde yakılmasını sağlatacaktır. Maydanoz suyunun nasıl hazırlandığını merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım… Twitter

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Boş bir çelik tencere içerisine yaklaşım 3 bardak su koyun. Daha sonra maydanozları sapları ile beraber tencerenin içerisine koyun ve kısık ateşte 2-3 dk kadar kaynatın. Kaynatıktan sonra maydanozları, 10 dk demlenmeye bırakın. Twitter

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