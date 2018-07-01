Bu kareden sonrası korkunç: Yaylada facia!

ESKİŞEHİR’in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, topladıkları mantarları yiyen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam (7) yaşamını yitirdi. Çocukların babası Erkan Karaçam (46) ise hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası’nda meydana geldi. Eskişehir’den Samanlı Yaylası’na geldikleri belirtilen Lütfi ile oğlu Erkan ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam, kırda toplayıp, yedikleri mantardan zehirlendi.

Aile fertleri, yayladaki köylüler tarafından kırda hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla yaylaya gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkan Karaçam’dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili olarak ilk soruşturmayı Afyonkarahisar’ın Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü, Han İlçe Jandarma Komutanlığı’nın da soruşturma başlattığı belirtildi.

  • Güncel 01 Temmuz 2018 19:44
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Bu kareden sonrası korkunç: Yaylada facia! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro