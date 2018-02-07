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Bu kare sosyal medyayı salladı Afrin'de yaralanan askerlerimiz...

Bu kare sosyal medyayı salladı Afrin'de yaralanan askerlerimiz...

Afrin'de havan saldırısı sonucu yaralanan iki askerimiz tedavi için Türkiye'ye getirildi. Mehmetçiklerin acil serviste el ele tutuştukları görüntü sosyal medyaya damga vurdu.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:36 - Güncelleme: 07-02-2018 13:36

Zeytin Dalı Harekatı 19. gününde başarıyla devam ederken havan saldırısı sonucu yaralan ve Türkiye'ye getirilen iki askerimizin görüntüsü yürekleri dağladı.

Hastanede tedavi altına alınan iki Mehmetçik'in yaralarını unutup el ele tutuşarak birbirlerine moral vermeleri dikkat çekti.

"CANLARI YANIYORDU AMA..."

O anı sosyal medya hesabından paylaşan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy fotoğrafı şu notla paylaştı:

Dün gece Afrin'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağ olsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • pii 07 Şubat 2018 14:34 bizi ancak biz anlarız.. haberle dalga geçeninde, milli duruş sergileyemeyip söz ve davranışla yanımızda olmayanında canı cehenneme. en büyük asker bizim asker. mehmet'im vatan sana minnettartır.

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