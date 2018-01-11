Bu kansere en çok erkekler yakalanıyor

Dil kanserinin ne olduğunu ne gibi belirtiler verdiğini çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Ancak dil kanseri son zamanlarda çok fazla çoğalmaya başlayan kanser türleri arasına girmeye başladı. Peki nedir bu dil kanseri, nasıl belirtiler verir diyorsanız işte dil kanserinin en sinsi belirtileri… Teknik olarak oral veya orofaringeal kanser olarak bilinen dil kanseri, en yaygın kanserlerden biridir. Bu nedenle dil kanseri semptomlarını bilmenin çok önemli olması kadar, erken tedavi etmek de çok önemlidir.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

Dil kanserinin ne olduğunu ne gibi belirtiler verdiğini çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Ancak dil kanseri son zamanlarda çok fazla çoğalmaya başlayan kanser türleri arasına girmeye başladı. Peki nedir bu dil kanseri, nasıl belirtiler verir diyorsanız işte dil kanserinin en sinsi belirtileri… Yapılan araştırmalar sonucunda dil kanserinin erkeklerde daha fazla görüldüğü ortaya çıkmıştır. Dil kanseri çok sinsi seyirli bir hastalıktır ve tehlikeli hale gelmesi uzun yıllar sürmektedir. Bu nedenden dolayı en erken evrede tanımak oldukça önemlidir.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

Dil kanserinin belirtisi sadece dil üzerinde meydana gelmez. Boğaz kısmında meydana gelen geçmeyen şişlik ve yutkunurken meydana gelen yanma hissi dil kanserine işaret ediyor olabilir. Ağrı yoğunluğuna ve süresine dikkat edin. Bir haftadan uzun sürerse ve dilinizdeki lekeler gibi başka semptomlar da görürseniz, muhakkak bir doktora görünmelisiniz. Twitter

Facebook

Google Plus

3 5