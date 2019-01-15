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Bu kahvaltı çeşitleri cildinizi güzelleştiriyor

Bu kahvaltı çeşitleri cildinizi güzelleştiriyor

Besin çeşitleri cildin daha pürüzsüz olmasına, cilt dokularının yenilenmesine ve doku onarımına katkı sağlar. Bu sebeple cildi güzelleştiren kahvaltı çeşitlerini Diyetisyen Cansu Temel, cevapla.tv kameralarına anlattı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 12:00 - Güncelleme: 15-01-2019 12:00

Yeşil yapraklı sebzeler, elma, havuç, brokoli, badem, avokado, zeytinyağı, yoğurt, süt, yumurta, yulaf, esmer pirinç, somon ve uskumru balığı gibi besinlerin yararının olduğuna vurgu yapan Temel, kahvaltı hakkında merak edilenleri anlattı.

Kahvaltı gün içindeki metabolizmanın çalışmasını etkilediğinden günün en önemli öğünleri arasındadır. Güne kahvaltı yapılarak başlanması daha dinç ve dinamik hissedilmesini de sağlar. Kahvaltıda tercih edilen besin çeşitleri cilt kollajen yapısını etkileyebilir. Yeşil yapraklı sebzeler, elma, havuç, brokoli, badem, avokado, zeytinyağı, yoğurt, süt, yumurta, yulaf, esmer pirinç, somon ve uskumru balığı gibi besinler cilt sağlında önemli etkileri bulunan besin çeşitleri arasındadır. Bu besin çeşitleri cildin daha pürüzsüz olmasına, cilt dokularının yenilenmesine ve doku onarımına katkı sağlar. Cildi güzelleştiren kahvaltı menü örnekleri şu şekilde olabilir;

- Haşlanmış yumurta, beyaz peynir ve tam tahıl ekmek ile standart bir kahvaltı edilebilir.

- Yarım avokado ve limon ile hazırlanmış sos, haşlanmış yumurta ve tam tahıl ekmek tercih edilebilir.Yulaflı ve lor peynirli omletin yanında roka, dereotu, maydanoz ve tere gibi yeşillikler tüketilebilir. 1 kase sütün içerisine; yulaf ezmesi, çiğ badem, muz veya yaban mersini eklenerek pratik bir kahvaltı edilebilir. Muz veya yaban mersinin yerine mevsim meyvelerinden 1 porsiyonda da tercih edilebilir.

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