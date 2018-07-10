Bu kadınla birlikte olanlar hemen hastaneye başvursun!

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kozan'ın Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı, kadınların tehditle alıkonulduğu ihbarını aldı.

300 POLİSLE ŞAFAK BASKIN: Polis 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 4 Mayıs günü 300 polisle şafak vakti baskın düzenledi. 300 polisin katıldığı baskında şüphelilerin kaçmaması için tüm ana ve ara yollarda güvenlik tedbiri alındı.

Ayrıca ekipler drone ile operasyon boyunca izleme yaptı. Evlere giren polis, yaptıkları aramalarda Kadir O. ile birlikte M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S.'yi gözaltına alırken, fuhuş yapan ve fuhşa aracılık eden Gürcistan uyruklu 6 kadını da yakaladı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zührevi Hastalıklar Hastanesine götürüldü.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: Bu arada, sorgulanan zanlılardan K.O., M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. işlemlerinin ardından, 'Hürriyeti yoksun kılmak, zorla fuhuş yaptırmak, fuhşa yer temini etmek, gasp, insan ticareti yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheli tutuklandı.

AIDS'Lİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ: Öte yandan geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu kadınların sağlık kontrolü sonuçları geldi. 6 yabancı uyruklu kadından biri olan ve tutuklanan Marekhi S. (49) isimli Gürcistan uyruklu kadının AIDS'li olduğu öğrenildi.

Kadının Kozan'da birlikte olduğu erkeklerin hastanelere başvurması, AIDS olup olmadıklarını kontrol ettirmeleri gerektiği bildirildi.