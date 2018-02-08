Bu kadının belini gören inanamıyor

ABD, San Diego’da yaşayan 39 yaşındaki Diana Ringo, günün 23 saati belini inceltmek için çok sıkı bir korse takıyor.

ABD, San Diego’da yaşayan 39 yaşındaki Diana Ringo, günün 23 saati belini inceltmek için çok sıkı bir korse takıyor. Uzun zamandır bu takıntıya sahip olan kadın bel inceliğini 45 santime kadar düşürmüş. Ancak bu normal dışı görüntü için sadece korse giymek yeterli olmamış. Evli ve iki çocuk annesi kadın, söylediğine göre doğum yaptıktan sonra çok kilo almış ve durumdan mutsuz olmuş. Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

O zamanlar vücudunun şekilsiz olduğunu ve resmen bir erkeğe benzediğini düşünmüş. Bu da genç kadını diyet yapmaya ve tahmin edebileceğiniz gibi korse giymeye itmiş. Diana’nın eşi Brett bir asker. Bu sebeple de belli bir süre evden uzak kalmış. Yani Diana’nın bu görüntüsü onun için sürpriz olmuş önce bu duruma bayağı bir şaşırsa da şimdi eşinin en büyük destekçisi ve kendisinin bu görüntüsünü garipsemediğini söylüyor. Ayrıca çift kendi aralarında bir anlaşma yapmış. Buna göre Diana daha fazla belini inceltmeye çalışmayacak.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

ABD, San Diego’da yaşayan 39 yaşındaki Diana Ringo, günün 23 saati belini inceltmek için çok sıkı bir korse takıyor. Uzun zamandır bu takıntıya sahip olan kadın bel inceliğini 45 santime kadar düşürmüş. Ancak bu normal dışı görüntü için sadece korse giymek yeterli olmamış. Evli ve iki çocuk annesi kadın, söylediğine göre doğum yaptıktan sonra çok kilo almış ve durumdan mutsuz olmuş. Twitter

Facebook

Google Plus

3 12