Bu kadarınada pes! Seyir halinde ilişkiye girerken yakalandılar

Sosyal medyada paylaşılan bir video İspanya’yı karıştırdı… İspanya’daki bir otoyolda bir Twitter kullanıcısının çektiği videoda, sol şeritte ilerleyen mavi renkli bir otomobil görülüyor. Fakat videoya dikkatle bakınca erkek sürücünün sarışın bir yolcuyla seviştiği rahatlıkla görülüyor.

Videonun kısa sürede paylaşım rekoru kırmasının ardından güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda kısa sürede araç bulundu… Ülkenin Villacastin bölgesine bağlanan otoyolda çekilen görüntüleri inceleyen yetkililer aracın Madrid’de yaşayan bir adama ait olduğunu buldu. Yapılan baskın sonrasında gözaltına alınan adam yaşananları kabul etti. Birlikte olduğu kadını da itiraf eden adamın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Yerel basın, soruşturma sonrasında yakalanan adamın rekor ceza almasının olası olduğunu iddia etti. Sürücü ve kadının 6 aydan 2 yıla kadar hapis, en az 500 euro para ve 1 yıldan 6 yıla kadar ehliyetine el konulması cezası verilebileceği belirtildi.