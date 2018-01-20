Bu kadarına pes ekmeğin içinde öyle bir şey çıktı ki!

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Hallaçlar Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çağdaş isimli vatandaşın, sabah kahvaltısı için bakkaldan aldığı ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı. Ekmeği iş yerine götüren Çağdaş'ın iş arkadaşları çay kaşıklı ekmeği sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın altına yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Yorumlarda "Abi hayırlısı olsun almaya devam et takımı düzersin", "Ekmeğin gerisini de alın da kaşığın takımı tamamlansın", "Bakarsın altın bile çıkabilir. Almaya devam", "Birde çatal bıçak koyaydın bu kadar cimri olma fırıncı", "Bunda art niyet ararım çalışan elemanı bunu bence bilinçli yapmıştır abi ufak tefek bir şey olsa tamam amenna gözden kaçmıştır dersin ama şu yapılan ahlaksız bir şey nimete ve insana saygısı olmayan, sabah sabah görünce sinir oldum abi", "İnşallah tabağı başka sefere bol şans tebrikler", "Ekmeği ordan al devamlı takım yaparsın" ifadeleri dikkat çekti.

"EKMEĞİ KOPARDIĞIMDA SERT BİR CİSİM OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Yetkililere ulaşmak istediğini belirten fabrika işçisi Abdullah Çağdaş "Sabah kahvaltı edip işime gelecektim. Ekmeği kopardığımda sert bir cisim olduğunu fark ettim. Baktım kaşık, ekmek yemeği bıraktım, kahvaltı etmeyi de bıraktım artık başka ne çıkacak diye, sonra geldim iş yerinde arkadaşlarıma anlattım. Arkadaşlar da sosyal medyada paylaştı. Paylaştıktan sonra bir sürü yorumlar aldı. Kimisi elimizin kirli olduğunu yazmış. Biz ekmeği kolay kazanmıyoruz, ekmek parasına saatlerce çalışıyoruz. Böyle yazılması yanlış bir şey. İpler çıkıyor, başka şeyler çıkıyor, onları göz önüne almadık ama, bu boğazımızı yırtabilirdi, midemize oturabilirdi, onun için hakkımızı arıyoruz. Yetkililer isterse veririm" dedi.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, olayla ilgili inceleme başlattıklarını ve fırının tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Karadaban, son günlerde ekmek içinden çıkan maddelerin artması ile ilgili olarak ise Denizli İl Tarım Müdürlüğü ile konu hakkında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

  • Güncel 20 Ocak 2018 12:16
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