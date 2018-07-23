Bu kadarına pes! Canlı yayında milyonların önünde doğum yaptı

Sarah Schmid isimli Youtuber, skandal bir olaya imza attı. Youtube'da canlı yayın açan Sarah Schmid, Youtube canlı yayınında doğum yaptı. Schmid açıklamasında bu şekilde daha rahat hissettiğini söyledi.

Bu kadarına pes! Canlı yayında milyonların önünde doğum yaptı

YouTube videolarıyla adından söz ettirmeyi başaran Sarah Schmid yine herkesi şaşırtmayı başardı. 36 yaşındaki kadın önceki gün canlı yayın yaparak milyonlarca insanın gözü önünde doğum yaparken, açıklamasıyla da şaşkınlık yarattı.

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Bu kadarına pes! Canlı yayında milyonların önünde doğum yaptı

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte şöhret olmak oldukça kolay… Bunun en son örneği ise Sarah Schmid isimli bir kadın. YouTube üzerinden paylaşımlarda bulunan ve bu sayede şöhret olan Sarah Schmid canlı yayında doğum yaptı.

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Bu kadarına pes! Canlı yayında milyonların önünde doğum yaptı

6 çocuğu bulunan ve eşiyle birlikte müstakil bir evde yaşayan Schmid önceki gün yaptığı kayıtta yaklaşık 1.4 milyon insanın izlediği bir içerik üretti. Altıncı çocuğunun doğumunu canlı yayında izleten Schmid, “Ben dışarı çıktığımda çok rahatlıyorum ve gerilmiyor. Gergin hissedersem gökyüzüne bakıyorum” dedi.

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Bu kadarına pes! Canlı yayında milyonların önünde doğum yaptı

Schmid, evinin bahçesinde doğum yaparken hiç zorlanmadığını ve iyi hissettiğini dile getirirken, açık havanın kendisini rahatlattığını ve dolayısıyla hiç ilaç veya sakinleştirici almadığını söyledi.

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