Bu kadarına da pes doğrusu bu kadın tüm gün timsahlarla

ABD'nin Florida eyalatinde yaşayan Taylor Francis isimli hayvan bakıcısı kadın görenleri hayrete düşürüyor. Taylor Francis'in vahşi hayvanlarla kurduğu yakın bağ tüyleri diken diken ediyor.

Bu kadarına da pes doğrusu bu kadın tüm gün timsahlarla

Bir timsah ile samimiyetinizi ne kadar ilerletirsiniz? Gidelim yakından görelim, ona bir dokunalım diyenlerden misiniz, yoksa ben belgeselden görüyorum yeterli diyenlerden mi? Peki daha ileri seviye de bir ilişkiye ne dersiniz?

116
Bu kadarına da pes doğrusu bu kadın tüm gün timsahlarla

Taylor Francis isimli bu genç kadın Florida'da hayvanları kurtarma ve koruma hizmeti veren bir yerde gönüllü olarak çalışıyor. Çoğunlukla timsahlarla ilgilenen ve onlarla fotoğraflar paylaşan Francis, görenleri hayrete düşürüyor.

216
Bu kadarına da pes doğrusu bu kadın tüm gün timsahlarla

Mesleğiyle konuşulan Francis, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeniliyor. Francis'in baktığı hayvanlar genelde yırtıcı ve yabani.

316
Bu kadarına da pes doğrusu bu kadın tüm gün timsahlarla

Çoğu zaman tehlikeli görünen hayvanlar Francis'in işinden daha öte bir hal almış. Francis onlarla vakit geçirmeyi çok seviyor. Doğum günlerini kutluyor, kimi zaman toka yapıyor ve birbirlerine alışmış durumdalar.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat