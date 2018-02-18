Bu kadarına da pes doğrusu bu kadın tüm gün timsahlarla

Bir timsah ile samimiyetinizi ne kadar ilerletirsiniz? Gidelim yakından görelim, ona bir dokunalım diyenlerden misiniz, yoksa ben belgeselden görüyorum yeterli diyenlerden mi? Peki daha ileri seviye de bir ilişkiye ne dersiniz?
Taylor Francis isimli bu genç kadın Florida'da hayvanları kurtarma ve koruma hizmeti veren bir yerde gönüllü olarak çalışıyor. Çoğunlukla timsahlarla ilgilenen ve onlarla fotoğraflar paylaşan Francis, görenleri hayrete düşürüyor.
Mesleğiyle konuşulan Francis, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeniliyor. Francis'in baktığı hayvanlar genelde yırtıcı ve yabani.
Çoğu zaman tehlikeli görünen hayvanlar Francis'in işinden daha öte bir hal almış. Francis onlarla vakit geçirmeyi çok seviyor. Doğum günlerini kutluyor, kimi zaman toka yapıyor ve birbirlerine alışmış durumdalar.
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