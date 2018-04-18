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Bu kadar da olmaz! Yeğenine, kendi kızı ve oğluna cinsel istismar...

Bu kadar da olmaz! Yeğenine, kendi kızı ve oğluna cinsel istismar...

Hürriyet yazarı Ayşe Arman kanınızı donduracak iğrenç bir olayı gündeme getirdi. Konu, çocuğa cinsel istismar. Bu seferki kafayı yedirtecek cinsten çünkü sapık eniştenin hem eşinin yeğenine hem kendi 3 yaşındaki kızına 5 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 09:20 - Güncelleme: 18-04-2018 09:20

Ayşe Arman mide bulandıran olayın adresini yazar yazısında vermemiş ama bu iğrenç olay Türkiye'de yaşandı. Sapık bir enişte, eşinin yeğeni ve kendi çocuklarına cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla 110 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.

Katmerli sapıklık aslında adamın eşinin yeğeni olan kız çocuğunun 8 yaşından 11 yaşına kadar sistematik bir şekilde cinsel istismara uğraması ve bunu öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkıyor. Davanın avukatı Taciser Ülkü Levent olayı şöyle özetliyor:

REHBER ÖĞRETMEN 'SİZE İZİNSİZ KİMSE DOKUNAMAZ' DEYİNCE ORTAYA ÇIKIYOR

Okulunda cinsel eğitim dersi var. Rehber öğretmen bilgi verirken, “Özel bölgelerinize sizin izniniz olmadan kimse dokunamaz, kimseye izin vermeyin. Bakın özel bölgeleriniz şuralardır” diye anlatıyor ve sonra ekliyor “Herhangi bir biçimde içinizden izinsiz dokunulmalara maruz kalan varsa ders çıkışı bana gelebilir.” Rehberlik öğretmeni böyle bir kapı aralıyor. Küçük kız da bundan hareketle, gidip son iki senedir eniştesinin kendisine yaptıklarını öğretmenine anlatıyor. Öğretmen bilinçli ve sorumlu, derhal savcılığa başvuruyor. Adamı tutukluyorlar.

35 YAŞLARINDA MÜTEAHHİTLİK YAPIYOR

Evet. İki kız kardeş, iki adamla evli ve aynı sitede yaşıyorlar. Çok yakın oturuyorlar. Her ikisinin de çocukları var. Sürekli görüşüyorlar. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyor. Bu enişte, sanık yani 35 yaşlarında. İki kere hacca gitmiş, müteahhit, iyi para kazanan ama çok da eğitimli olmayan biri...

SİSTEMATİK CİNSEL İSTİSMAR...

Araştırma aşaması sürüyor. Her türlü rezillik var. Ama cinsel birleşme boyutuna ulaşmış mı henüz netleşmedi. Bunun da bir önemi yok. Adam sistematik olarak bir çocuğa cinsel istismarda bulunuyor orası kesin.

Daha fenası yeğenin anlatımlarından sonra ortaya çıkanlar...

Eniştenin, kendi çocukları önünde de bir takım şeyleri yaptığı, ayrıca onlara da bir takım şeyler yaptığı ortaya çıkıyor. Savcılık bununla da ilgili soruşturma başlattı.

"KÜVETTE ÇIRILÇIPLAK DUŞ YAPIYORDUK"

Hepsini anlatabilmem mümkün değil, anlatsam da yazamazsınız. Çeşiti ifadeleri var. Bir de günlük tutmuş. Bu arada bu adam, kendi evliğinde de cinsel sapkınlığı olan bir adam. Eşiyle konuşulduğunda bu ortaya çıkıyor. Küçük kız, başına gelenleri anlatırken kızının ve oğlunun da isimlerini veriyor, “Onlar da vardı, onlara da yaptı” diyor. “Küvetteydik çırılçıplak, hep birlikte duş yapıyorduk” şeklinde...

Şişli Etfal’in oradaki izleme merkezindeki sorguya katıldım. Bir anne olarak huzursuz oluyorsunuz tabii. Üç yaşındaki bir çocuğu, orada bir şekilde üç-dört saat süren oyunlarla konuşturmaya, ağzından birtakım şeyleri almaya çalışıyorlar. Sürecin kendisi bile travmatik...

ANNENİN DURUMU NASIL?

Sormayın! Perişan. Sürekli her şeyi sorgular vaziyette. Neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Sürekli geçmişteki olayları hatırlıyor, “Çocukları tuvalete hep eşim götürürdü” diyor. “Oğlumu özellikle. Benim götürmemi istemezdi. Hatta bir kaç defa oğlumun üstünü başını giydirirken poposunda kızarıklıklar gördüm. Şimdi bütün taşlar yerine oturuyor” diyor. Çok üzgün, şaşkın, öfkeli. Oğlunun, Adli Tıp’a gönderilmesini talep edecek savcılıktan. O muayene önemli. Üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun harabiyet tespit edilebiliyormuş.

‘EŞİNİZLE ÇEKİLMİŞ ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER VAR’ ŞANTAJI

Vallahi, upuzun bir savunma hazırlamış. Tek tek iddianamedeki bütün cümlelere cevap verdi. Bence bir sosyopat. Eğitimli değil ama akıllı. Her şey için, “İftira” dedi. Yok spor yapıyordum, yok çıplaktım vesaire. Ama hikâyenin tümünü anlattığında, bazı şeyler yerine oturmuyor. Bir de şöyle bir ayrıntı var... Adamın avukatları, duruşmadan bir gün önce anneyi arıyorlar, “Şikâyetçi olmayın, şikâyetinizi geri çekin. Elimizde, sizin eşinizle çekilmiş çıplak görüntüleriniz var” diyor. Resmen şantaj yapıyorlar ama müvekkilim oralı olmuyor. Sonuna kadar gidecek, çocuklarının hakkını arayacak...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • mahmuy 18 Nisan 2018 09:40 be şeritat istemiyorum diyenlere aynısaynısını yapa can rec m edicem taşlayarak ÖLDÜRECEN

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